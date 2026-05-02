إسبانيا: نتنياهو مسؤول عن أعمال قرصنة ضد "أسطول الصمود العالمي"

السبت ٠٢ مايو ٢٠٢٦
٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش
إسبانيا: نتنياهو مسؤول عن أعمال قرصنة ضد
أكد رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" ان "اسرائيل" ارتكبت انتهاكا جديدا للقانون الدولي عقب اعتراضه سفن "أسطول الصمود العالمي"في المياه الدولية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم وتعليق اتفاقية الشراكة معه فورا.

ودعا سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى "تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الصهيوني فورا"، محملا حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية "أعمال قرصنة" تعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني عقب إعلان سلطات الاحتلال اعتراض أكثر من 20 سفينة تابعة لأسطول "الصمود"، الذي كان يحمل مساعدات إنسانية ويضم نحو 400 ناشط من أكثر من 70 دولة، بينهم 30 مواطنا إسبانيا.

هذا ووصف منظمو الأسطول العملية بأنها "عمل قرصنة" و"جريمة حرب"، مؤكدين أن السفن كانت تبحر في المياه الدولية وعلى مسافة تزيد على 1130 كيلومترا من السواحل الفلسطينية المحتلة لحظة اعتراضها.

