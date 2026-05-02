السبت ٠٢ مايو ٢٠٢٦
٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش
أزمة تلوح في الأفق.. ألمانيا على أعتاب حالة طوارئ في قطاع الطاقة
تتزايد التحذيرات في ألمانيا من احتمال نفاد احتياطيات الغاز خلال الشتاء المقبل، في ظل ارتفاع الأسعار الناتج عن العدوان الصهيوامريكي على ايران، ما ينذر بأزمة قد تمتد إلى قطاعات حيوية وإمدادات أساسية.

وأشارت صحيفة "دير شبيغل" إلى أن قطاع الصناعة يطلق ناقوس الخطر، بينما يتنصل المستشار ووزير الاقتصاد من مسؤولياتهما.

وقال سيباستيان هاينرمان، المدير الإداري لمبادرة تخزين الطاقة وهي مجموعة من مشغلي تخزين الغاز والهيدروجين الألمان: إذا استمر الوضع الحالي للسوق، "فلن تكون ألمانيا مستعدة لفترات البرد غير المعتادة، ناهيك عن الصدمات الخارجية".

كما حذّر الخبير جورج زاكمان من مركز الأبحاث "بروجيل" في بروكسل، فإنه في حال تصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا، قد تتعرض ألمانيا للابتزاز عبر إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وقال زاكمان: "يجب أن تمتلك ألمانيا احتياطياً كافياً للعيش دون الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، ولو من باب تجنب الوقوع ضحية للابتزاز".

تكاليف الطاقة ترفع التضخم في ألمانيا

غضب شعبي متصاعد في ألمانيا ضد سياسة الطاقة الراهنة للحكومة الاتحادية

تحذيرات في ألمانيا من إرتفاع أسعار الغذاء

آخرالاخبار

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات إسرائيلية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والبرازيل

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما

بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران

الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران

نائب الرئيس الايراني: صناعة النفط تألَّقت في الحرب وحافظت على استقرار البلاد

سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان

المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية

قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان