أخطر من الصواريخ.. مسيرات حزب الله المتطورة كابوس يؤرق الجيش الإسرائيلي السبت ٠٢ مايو ٢٠٢٦ ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش إثر الضربات التي تلقاها جيش الاحتلال، أقرّ ضابط اسرائيلي رفيع بعدم وجود حلّ فعّال لمواجهة الطائرات المسيّرة التي يستخدمها حزب الله، في ظلّ تحديات متصاعدة على هذا المستوى وفي السياق، أكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية غياب حل تكنولوجي وعملياتي لتهديد المحلّقات المفخخة العاملة بالألياف البصرية التي يستخدمها حزب الله في لبنان. للمزيد إليكم الفيديو المرفق... كلمات دليلية قدرات حزب الله العسكرية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مسيرات الألياف الضوئية مواجهة حزب الله وإسرائيل