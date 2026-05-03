ترامب: سأدرس المقترح الإيراني

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "تم إطلاعي على مفاهيم الاتفاق مع إيران وسوف يتم موافاتي بالصياغة الدقيقة".

وكانت معلومات قد كشفت أن إيران قدمت عبر الوسيط الباكستاني رداً على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود، يرتكز بشكل أساسي على قضية "إنهاء الحرب".

وتضمن المقترح الأمريكي طلباً بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، إلا أن إيران شددت على ضرورة حسم الملفات خلال 30 يوماً، مع التركيز على "إنهاء الحرب" بدلاً من مجرد تمديد وقف إطلاق النار.

وشملت البنود الـ14 المقترحة من قِبل إيران قضايا عدة، منها: ضمان عدم وقوع عدوان عسكري، سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، رفع الحصار البحري، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، دفع التعويضات، إلغاء العقوبات، وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى وضع آلية جديدة لمضيق هرمز.

وتنتظر إيران حالياً الرد الأمريكي الرسمي على هذه المقترحات.