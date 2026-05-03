تانكر تراكرز: 25 ناقلة نفط محملة بالنفط غادرت #إيران خلال أبريل الماضي
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
مستشار قائد الثورة الاسلامية: تهديدات ترمب تدل على عدم إلمامه بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم
مستشار قائد الثورة الاسلامية: سحب قوات أمريكا من ألمانيا والمشاكل الفنية لسفنها مؤشرات على انهيار أوهام البيت الأبيض
الیابان تايمز: ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليابان مع ارتفاع تكاليف التغليف البلاستيكي نتيجة الحرب
الجيش الأميركي: يعلن فقد جنديين أميركيين أمس في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهداف تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدو بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بالأسلحة الصاروخية
أوبك: الدول السبع قررت تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط
مصادر لبنانية: 3 شهداء في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ جنوبي البلاد
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا تجمعاً لآليات وجنود جيش العدو في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة

ما أخطرُ من العدوان... كلمةٌ تفجّر الداخل!

ما أخطرُ من العدوان... كلمةٌ تفجّر الداخل!
حين قال السيّد المسيح: «باركوا لاعنيكم»، كان يضع حدًّا فاصلاً بين قوّة الحقّ وضعف الإنفعال، ويعلّم أن الردّ على الإساءة لا يكون بالسقوط في مستواها، بل بالارتقاء فوقها بما يحفظ المعنى والإنسان معًا.

وفي النهج نفسه، قال الإمام عليّ عليه السلام: «إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين...»، موجّهًا إلى أنَّ مقارعة الباطل تكون بالحُجّة ووصف الأفعال لا بتشويه الأشخاص، لأنّ الكلمة حين تنحدر تفقد قدرتها على الإصلاح حتى لو حملت حقًّا في مضمونها.

ومن هنا، فإنّ المساس بالمقامات الدينية ليس تعبيرًا عن حريّة، بل تفجيرٌ غير محسوب لخطوط التماسك داخل المجتمع، لأنه يضرب رمزيّاتٍ لها رسوخٌ في وجدان الناس ويُهدّد السلم الأهلي بفتنةٍ لا رابح فيها الاً العدوّ.

وكذلك، لا يجوز التعرّض للمقاومين الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن لبنان وكلّ اللبنانيين، لأنّ دماءهم ليست مادةً للخصومة ولا ساحةً للتجريح. قد يُختلف حول السياسة أو الخيارات، لكن لا يُختلف على قيمة التضحية في مواجهة عدوٍّ يستهدف الأرض ووجود كلّ اللبنانيين.

فالاستهانة بهذه التضحيات ليست مجرد خطأ في الرأي، بل خللٌ في ميزان الإنصاف الوطني، يضعف جبهة الداخل في لحظة يحتاج فيها الوطن الى أعلى درجات التماسك.

وفي العمق، تنذرنا الحكمة الإلهية من أن يضيع سعي الإنسان وهو يظن أنه يحسن صنعًا، حين تختلط لديه النية بالانفعال، والموقف بالاندفاع، فيخسر البصيرة والعمل معًاً.... وفي حالة اللبنانيين نقول لهم: وقد تخسرون لبنان أيضاً.

الخلاصة أنّ أخطر ما يواجه وطننا ليس العدوان الإسرائيلي ومشاريع التوسّع على حسابه .... بل عدم قدرة بعض اللبنانيين على فهم أن أختلافهم لا يقتضي أن يُفضي الى انزلاق خطابهم إلى الإهانة والتعرّض للمقامات وإنكار التضحيات واستسهال المسّ بالكرامة والتشفّي وهدم كلّ ما يوحّدهم.

أيّها اللبنانيون انتصروا لما ترونه حقّاً ....كيفما تشاؤون، لكن لا تفتحوا أبواب الفتنة، ولا تمنحوا العدوّ ما عجز عن أخذه بالقوة: خراب الداخل.

بقلم: محمد وسام المرتضى ..وزير لبناني سابق

عندما تتجرّأ «الأبستينيّة» على الحارس الأمين لمنهج السيّد المسيح- بقلم الوزير اللبناني السابق محمد وسام المرتضى

السيادة والاستجداء نقيضان لا يجتمعان...حمى الله لبنان!

هل تُدرك الولايات المتّحدة متأخرةً أنّ ربيبتها اسرائيل تعمل لإزاحتها؟ بقلم الوزير اللبناني السابق محمد وسام المرتضى

قراءة باردة لقرار طرد سفير ايران من لبنان بين قانونية الشكل والمشروعية - بقلم الوزير اللبناني السابق محمد وسام المرتضى

