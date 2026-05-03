عراقجي ونظيره الايطالي يبحثان آخر التطورات الإقليمية

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار و المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة.

واستعرض الطرفان خلال الاتصال الهاتفي، التطورات الإقليمية والتداعيات الأمنية والقانونية والاقتصادية للعدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران.

وأطلع عراقجي نظيره الإيطالي على آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمبادرات الدبلوماسية لإنهاء الحرب المفروضة، مشددا على أهمية قيام الدول الأوروبية بدور مسؤول في هذه العملية.

وأعرب وزير الخارجية عن أسفه للنهج غير البناء وغير المسؤول الذي تتبعه بعض الدول الأوروبية في تكرار الصور النمطية الخاطئة بشأن القضية النووية الإيرانية.

وصرح بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما، وبدلا من الإصرار على هذا النهج، ينبغي على هذه الدول أن تدين صراحة العدوان العسكري الصهيوني والأمريكي ضد إيران وأن تحاسبه على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.