المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

عراقجي ونظيره الايطالي يبحثان آخر التطورات الإقليمية

الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٦
٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش
عراقجي ونظيره الايطالي يبحثان آخر التطورات الإقليمية
أجرى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" اتصالا هاتفيا السبت، بنظيره الإيطالي "أنطونيو تاياني"، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار و المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة.

واستعرض الطرفان خلال الاتصال الهاتفي، التطورات الإقليمية والتداعيات الأمنية والقانونية والاقتصادية للعدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران.

وأطلع عراقجي نظيره الإيطالي على آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمبادرات الدبلوماسية لإنهاء الحرب المفروضة، مشددا على أهمية قيام الدول الأوروبية بدور مسؤول في هذه العملية.

وأعرب وزير الخارجية عن أسفه للنهج غير البناء وغير المسؤول الذي تتبعه بعض الدول الأوروبية في تكرار الصور النمطية الخاطئة بشأن القضية النووية الإيرانية.

وصرح بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما، وبدلا من الإصرار على هذا النهج، ينبغي على هذه الدول أن تدين صراحة العدوان العسكري الصهيوني والأمريكي ضد إيران وأن تحاسبه على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

