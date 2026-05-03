وزير خارجية ايران يبحث ونظيره القطري مسار المفاوضات في باكستان

افادت بذلك وكالة "إرنا" نقلا عن "قناة الجزيرة" التي أوضحت ان الجانبين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي مسار المحادثات الجارية في إسلام آباد والتطورات ذات الصلة، وأن وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، أكد على دعم بلاده الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.

وتابع البيان أن "آل ثاني" أشار الى أن حرية الملاحة البحرية هي مبدأ أساس وغير قابل للمساومة، مضيفا أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كأداة للمساومة من شأنه أن يزيد الأزمة عمقا ويعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أجرى يوم الأحد الماضي (26 نيسان/ابريل) اتصالا هاتفيا مع "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، حيث بحث خلاله آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الجارية.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية، شرح "عراقجي" خلال هذا الاتصال أبعاد الوضع الراهن في المنطقة، خاصة التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار والتحديات التي تواجه تثبيته، وأطلع نظيره القطري على آخر المبادرات والجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب وخفض التوترات.