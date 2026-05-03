المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

وزير خارجية ايران يبحث ونظيره القطري مسار المفاوضات في باكستان
أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عن اتصال هاتفي تم من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" السبت، بحثا خلاله مسار محادثات إسلام آباد.

افادت بذلك وكالة "إرنا" نقلا عن "قناة الجزيرة" التي أوضحت ان الجانبين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي مسار المحادثات الجارية في إسلام آباد والتطورات ذات الصلة، وأن وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، أكد على دعم بلاده الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.

وتابع البيان أن "آل ثاني" أشار الى أن حرية الملاحة البحرية هي مبدأ أساس وغير قابل للمساومة، مضيفا أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كأداة للمساومة من شأنه أن يزيد الأزمة عمقا ويعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أجرى يوم الأحد الماضي (26 نيسان/ابريل) اتصالا هاتفيا مع "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، حيث بحث خلاله آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الجارية.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية، شرح "عراقجي" خلال هذا الاتصال أبعاد الوضع الراهن في المنطقة، خاصة التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار والتحديات التي تواجه تثبيته، وأطلع نظيره القطري على آخر المبادرات والجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب وخفض التوترات.

