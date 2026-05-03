عاجل:
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

الصليب الأحمر الدولي:

ملايين المدنيين قد يواجهون أخطارا مباشرة إذا استؤنفت أي عمليات عسكرية ضد إيران

الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٦
٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش
ملايين المدنيين قد يواجهون أخطارا مباشرة إذا استؤنفت أي عمليات عسكرية ضد إيران
اعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ميريانا سبولياريتش "، عن قلقها البالغ إزاء مصير ملايين المدنيين الايرانيين إذا ما تم استئناف أي عمليات عسكرية ضد إيران.

وافادت وكالة "ارنا" وفقا لما اوردته قناة "الجزيرة "، ان رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أوضحت في مقابلة مع الجزيرة عقب عودتها من زيارة للمناطق السكنية والمدنية في طهران التي استهدفتها الهجمات الصهيو-امريكية خلال الحرب المفروضة الثالثة (حرب رمضان)، معربة عن قلقها البالغ إزاء مصير السكان.

وحذرت "سبولياريتش "من تداعيات إنسانية واسعة إذا استُئنفت الحرب ضد إيران، مؤكدة أن ملايين الأشخاص قد يواجهون أخطارا مباشرة، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية في كل من لبنان وقطاع غزة.

واشارت الى اوضاع السكان في لبنان وغزة ، قائلة: ان سكان غزة يواجهون ظروفا معيشية صعبة للغاية، حيث يتطلب هذا الوضع تدخلا دوليا فوريا لمنع الانهيار الإنساني الكامل. و في لبنان هناك أكثر من مليون شخص نزحوا في غضون أسابيع قليلة نتيجة للحرب و أن العديد من الأحياء السكنية في لبنان قد دُمرت، ومن الضروري حماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني في البلاد.

وقالت: "إذا ما استؤنفت الأعمال العدائية، فإن الوضع بالنسبة إلى المدنيين في إيران سيصبح خطيرا جدا"، مشيرة إلى أن استهداف البنى التحتية المدنية قد يؤدي إلى تأثر عشرات الآلاف أو حتى الملايين من الأشخاص.

وأضافت أن أي تصعيد جديد لن يقتصر أثره على الداخل الإيراني بل سيمتد إلى المنطقة بأسرها، بما في ذلك دول الجوار، في ظل تهديدات تطال الخدمات الأساسية كالمياه والاتصالات.

وشددت على أن السبيل الوحيد لضمان الأمن بالنسبة إلى المجموعات السكانية المدنية هو العودة إلى طاولة التفاوض والبقاء عليها، محذرة من أن تصاعد العمليات سيزيد من المخاطر على الطواقم الإنسانية ويقيد قدرتها على الاستجابة.

ما أخطرُ من العدوان... كلمةٌ تفجّر الداخل!

استشهاد 14 من كوادر الحرس الثوري في زنجان جراء انفجار ذخيرة من مخلفات العدوان الاميركي الصهيوني

كاميرا العالم ترصد الدمار في بلدة تول بالنبطية وإصرار سكانها بالعودة والإعمار

عارف: اليوم هو موسم البناء ونحن ملتزمون بتجاوز الأزمات المفروضة

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات إسرائيلية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والبرازيل

نائب الرئيس الايراني: صناعة النفط تألَّقت في الحرب وحافظت على استقرار البلاد

