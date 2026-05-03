ملايين المدنيين قد يواجهون أخطارا مباشرة إذا استؤنفت أي عمليات عسكرية ضد إيران

وافادت وكالة "ارنا" وفقا لما اوردته قناة "الجزيرة "، ان رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أوضحت في مقابلة مع الجزيرة عقب عودتها من زيارة للمناطق السكنية والمدنية في طهران التي استهدفتها الهجمات الصهيو-امريكية خلال الحرب المفروضة الثالثة (حرب رمضان)، معربة عن قلقها البالغ إزاء مصير السكان.

وحذرت "سبولياريتش "من تداعيات إنسانية واسعة إذا استُئنفت الحرب ضد إيران، مؤكدة أن ملايين الأشخاص قد يواجهون أخطارا مباشرة، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية في كل من لبنان وقطاع غزة.

واشارت الى اوضاع السكان في لبنان وغزة ، قائلة: ان سكان غزة يواجهون ظروفا معيشية صعبة للغاية، حيث يتطلب هذا الوضع تدخلا دوليا فوريا لمنع الانهيار الإنساني الكامل. و في لبنان هناك أكثر من مليون شخص نزحوا في غضون أسابيع قليلة نتيجة للحرب و أن العديد من الأحياء السكنية في لبنان قد دُمرت، ومن الضروري حماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني في البلاد.

وقالت: "إذا ما استؤنفت الأعمال العدائية، فإن الوضع بالنسبة إلى المدنيين في إيران سيصبح خطيرا جدا"، مشيرة إلى أن استهداف البنى التحتية المدنية قد يؤدي إلى تأثر عشرات الآلاف أو حتى الملايين من الأشخاص.

وأضافت أن أي تصعيد جديد لن يقتصر أثره على الداخل الإيراني بل سيمتد إلى المنطقة بأسرها، بما في ذلك دول الجوار، في ظل تهديدات تطال الخدمات الأساسية كالمياه والاتصالات.

وشددت على أن السبيل الوحيد لضمان الأمن بالنسبة إلى المجموعات السكانية المدنية هو العودة إلى طاولة التفاوض والبقاء عليها، محذرة من أن تصاعد العمليات سيزيد من المخاطر على الطواقم الإنسانية ويقيد قدرتها على الاستجابة.