عاجل:
المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

لأول مرة منذ 1991.. صادرات نفط الكويت تهبط إلى "صفر برميل"

الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٦
٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش
كشفت منصة تانكر تراكرز، أمس السبت، أن الكويت لم تصدّر أي شحنات من النفط الخام خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، في سابقة تُعد الأولى منذ حرب الخليج الفارسي أوائل التسعينيات.

وقالت "تانكر تراكرز"، المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط، في تدوينة عبر منصة "إكس": "بلغت صادرات الكويت من النفط الخام خلال الشهر الماضي صفر برميل، لأول مرة منذ حرب الخليج( الفارسي) الأولى".

ويأتي حديث "تانكر تراكرز" عن توقف صادرات النفط الكويتي في أبريل المنصرم مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الصهيوأمريكية علی إيران، والإغلاق شبه التام لمضيق هرمز، الذي تشدد بفعل حصار تفرضه أمريكا.

كما يتزامن مع استمرار تداولات نفط هذا الكويت بالأسواق العالمية.

حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6.14 دولارات ليبلغ 112.32 دولارا للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، تعتمد الكويت بنسبة شبه كاملة على مضيق هرمز لتصدير النفط الخام، بخلاف السعودية والإمارات اللتين لديهما خيارات برية محدودة، تشمل خطوط أنابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وقبل الاضطرابات التي لحقت بمضيق هرمز جراء الحرب علی إيران نهاية فبراير الماضي، كانت صادرات الكويت النفطية تمر عبر المضيق بمعدلات تصل إلى نحو 2.6 مليون برميل يوميا.

مُسيَّرات 'آراش -2' المتطورة تستهدف قواعد أميركية في الكويت والإمارات

مقر خاتم الانبياء: العدوان على منشآت المياه بالكويت محاولة العدو الخبيثة لتوريطنا

مسؤول: دول عديدة تجري اتصالات بايران لعبور مضيق هرمز

الولایات المتحدة تخسر في 3 جبهات

عراقجي يجري محادثات هاتفية مع وزيري خارجية الجزائر وتركمنستان

"حنظلة" في عملية "الموت المبكر".. إرسال تحذير عاجل لـ400 ضابط بالبحرية الأمريكية+صورة

الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان