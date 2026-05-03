لأول مرة منذ 1991.. صادرات نفط الكويت تهبط إلى "صفر برميل"

وقالت "تانكر تراكرز"، المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط، في تدوينة عبر منصة "إكس": "بلغت صادرات الكويت من النفط الخام خلال الشهر الماضي صفر برميل، لأول مرة منذ حرب الخليج( الفارسي) الأولى".

ويأتي حديث "تانكر تراكرز" عن توقف صادرات النفط الكويتي في أبريل المنصرم مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الصهيوأمريكية علی إيران، والإغلاق شبه التام لمضيق هرمز، الذي تشدد بفعل حصار تفرضه أمريكا.

كما يتزامن مع استمرار تداولات نفط هذا الكويت بالأسواق العالمية.

حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6.14 دولارات ليبلغ 112.32 دولارا للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، تعتمد الكويت بنسبة شبه كاملة على مضيق هرمز لتصدير النفط الخام، بخلاف السعودية والإمارات اللتين لديهما خيارات برية محدودة، تشمل خطوط أنابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وقبل الاضطرابات التي لحقت بمضيق هرمز جراء الحرب علی إيران نهاية فبراير الماضي، كانت صادرات الكويت النفطية تمر عبر المضيق بمعدلات تصل إلى نحو 2.6 مليون برميل يوميا.