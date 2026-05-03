عاجل:
المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

قاعدة بيانات 'تانكر تراكرز': ناقلة نفط إيرانية تعبر الحصار البحري الأمريكي

الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٦
٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش
قاعدة بيانات 'تانكر تراكرز': ناقلة نفط إيرانية تعبر الحصار البحري الأمريكي
عبرت ناقلة نفط إيرانية أخرى الحصار البحري الأمريكي في المنطقة والوصول إلى الشرق الأقصى، حسبما اشارت الى ذلك تقارير إعلامية.

وأفادت قاعدة بيانات "تانكر تراكرز" أن ناقلة نفط إيرانية تحمل 1.9 مليون برميل من النفط تمكنت من عبور الحصار البحري الأمريكي في المنطقة والوصول إلى الشرق الأقصى.

كما أفاد موقع شبكة الجزيرة الإلكتروني أمس، أن تحليلًا للمعلومات المنشورة من قبل مراكز الملاحة البحرية يُظهر أنه منذ بدء الحصار البحري الأمريكي على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية في 13 أبريل/نيسان، عبرت 81 سفينة من أصل 145 سفينة مضيق هرمز في تجاوز لهذا الحصار. ويمثل هذا العدد حوالي 56% من السفن منذ بدء تنفيذ القرار الأمريكي.

ويُظهر تحليل البيانات من منصة "مارين ترافيك" أن 53 سفينة عبرت مضيق هرمز في انتهاك للحصار الأمريكي.

كانت هذه السفن إما قادمة من موانئ إيرانية أو متجهة إليها، أو ترفع العلم الإيراني. ومن بين هذه السفن، كانت 11 سفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

مسؤول: دول عديدة تجري اتصالات بايران لعبور مضيق هرمز

مسؤول: دول عديدة تجري اتصالات بايران لعبور مضيق هرمز

الولایات المتحدة تخسر في 3 جبهات

الولایات المتحدة تخسر في 3 جبهات

محاولات أمريكا في مضيق هرمز تاريخيا

محاولات أمريكا في مضيق هرمز تاريخيا

قلوب شتى تحت عباءة ممزقة: الخليج الفارسي أمام محور متماسك

قلوب شتى تحت عباءة ممزقة: الخليج الفارسي أمام محور متماسك

0% ...

آخرالاخبار

المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم

المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية

مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة

حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية

عراقجي يجري محادثات هاتفية مع وزيري خارجية الجزائر وتركمنستان

"حنظلة" في عملية "الموت المبكر".. إرسال تحذير عاجل لـ400 ضابط بالبحرية الأمريكية+صورة

الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان