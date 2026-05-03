المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

الصين تتحدى أمريكا..

أمر قضائي لوقف العقوبات على مصاف تتعامل مع النفط الإيراني

أعلنت وزارة التجارة الصينية امس السبت، إصدار أمر قضائي يستهدف تعطيل العقوبات الأمريكية المفروضة على خمس شركات تكرير صينية، والتي تتهمها واشنطن بشراء النفط الإيراني.

وذكرت الوزارة أن الشركات الخمس هي مصفاة هنغلي للبتروكيماويات (داليان) وأربع شركات تكرير خاصة هي شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات، ومجموعة خبي شينهاي للكيماويات وشوقوانغ لو تشينغ للبتروكيماويات وشاندونغ شينغشينغ للكيماويات، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه العقوبات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللأعراف الأساسية في العلاقات بين الدول، مشيرة إلى أن الأمر القضائي ينص على عدم الاعتراف بهذه العقوبات أو تنفيذها أو الامتثال لها داخل الصين.

وشكلت العقوبات الأميركية بعض العقبات أمام شركات التحرير منها صعوبات في الحصول على النفط الخام واضطرارها إلى بيع المنتجات المكررة تحت أسماء مختلفة.

يُذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركية كانت قد فرضت في نيسان/أبريل الفائت عقوبات على شركة "هنغلي"، حيث عزت السبب في ذلك إلى "شراء نفط إيراني بمليارات الدولارات"، كما فرضت إدارة ترامب العام الماضي عقوبات على المصافي الأربع الأخرى.

قاعدة بيانات 'تانكر تراكرز': ناقلة نفط إيرانية تعبر الحصار البحري الأمريكي

مسؤول: دول عديدة تجري اتصالات بايران لعبور مضيق هرمز

الولایات المتحدة تخسر في 3 جبهات

محاولات أمريكا في مضيق هرمز تاريخيا

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات إسرائيلية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والبرازيل

نائب الرئيس الايراني: صناعة النفط تألَّقت في الحرب وحافظت على استقرار البلاد

