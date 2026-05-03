أمر قضائي لوقف العقوبات على مصاف تتعامل مع النفط الإيراني

وذكرت الوزارة أن الشركات الخمس هي مصفاة هنغلي للبتروكيماويات (داليان) وأربع شركات تكرير خاصة هي شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات، ومجموعة خبي شينهاي للكيماويات وشوقوانغ لو تشينغ للبتروكيماويات وشاندونغ شينغشينغ للكيماويات، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه العقوبات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللأعراف الأساسية في العلاقات بين الدول، مشيرة إلى أن الأمر القضائي ينص على عدم الاعتراف بهذه العقوبات أو تنفيذها أو الامتثال لها داخل الصين.

وشكلت العقوبات الأميركية بعض العقبات أمام شركات التحرير منها صعوبات في الحصول على النفط الخام واضطرارها إلى بيع المنتجات المكررة تحت أسماء مختلفة.

يُذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركية كانت قد فرضت في نيسان/أبريل الفائت عقوبات على شركة "هنغلي"، حيث عزت السبب في ذلك إلى "شراء نفط إيراني بمليارات الدولارات"، كما فرضت إدارة ترامب العام الماضي عقوبات على المصافي الأربع الأخرى.