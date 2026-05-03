تفاصيل الرد الإيراني المكون من 14 بنداً للوسيط الباكستاني بشأن إنهاء الحرب

وحسب وكالة انباء "فارس"، تقول مصادر مطلعة إن هذا الرد أُعدّ ردًا على مقترح واشنطن المكون من 9 نقاط، وفيه، بالإضافة إلى تأكيد طهران على خطوطها الحمراء، اقترحت خارطة طريق محددة لإنهاء الحرب المفروضة.

وحسب المصدر أعلاه، فقد تم نقل هذا الرد عبر الوسيط بعد اتباع الإجراءات المعتادة في المؤسسات المعنية باتخاذ القرار والحصول على الموافقات اللازمة.

ويبدو أن استمرار المسار الدبلوماسي عبر باكستان، رغم أنه يتم في جوٍّ يسوده الشك تجاه الجانب الأمريكي، يُعدّ في الوقت نفسه دليلاً على جدية إيران وثقتها بنفسها في السعي وراء حقوقها ومصالحها الوطنية في مواجهة اميركا.

تفاصيل الرد الإيراني المكون من 14 بنداً

من جهة اخرى، كشفت معلومات حصلت عليها وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن إيران قدمت عبر الوسيط الباكستاني رداً على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود، يرتكز بشكل أساس على قضية "إنهاء الحرب".

وتضمن المقترح الأمريكي طلباً بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، إلا أن إيران شددت على ضرورة حسم الملفات خلال 30 يوماً، مع التركيز على "إنهاء الحرب" بدلاً من مجرد تمديد وقف إطلاق النار.

وشملت البنود الـ14 المقترحة من قِبل إيران قضايا عدة، منها: ضمان عدم وقوع عدوان عسكري، سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، رفع الحصار البحري، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، دفع التعويضات، إلغاء العقوبات، وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى وضع آلية جديدة لمضيق هرمز.