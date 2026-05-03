المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

تفاصيل الرد الإيراني المكون من 14 بنداً للوسيط الباكستاني بشأن إنهاء الحرب

الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٦
٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش
تفاصيل الرد الإيراني المكون من 14 بنداً للوسيط الباكستاني بشأن إنهاء الحرب
قدّمت ايران ردها المكون من 14 نقطة إلى الوسيط الباكستاني، متضمنًا الخطوط العريضة التي تعتزم إيران اتباعها لإنهاء الحرب المفروضة، وذلك في اطار تبادل الرسائل بين إيران واميركا عبر باكستان كوسيط.

وحسب وكالة انباء "فارس"، تقول مصادر مطلعة إن هذا الرد أُعدّ ردًا على مقترح واشنطن المكون من 9 نقاط، وفيه، بالإضافة إلى تأكيد طهران على خطوطها الحمراء، اقترحت خارطة طريق محددة لإنهاء الحرب المفروضة.

وحسب المصدر أعلاه، فقد تم نقل هذا الرد عبر الوسيط بعد اتباع الإجراءات المعتادة في المؤسسات المعنية باتخاذ القرار والحصول على الموافقات اللازمة.

ويبدو أن استمرار المسار الدبلوماسي عبر باكستان، رغم أنه يتم في جوٍّ يسوده الشك تجاه الجانب الأمريكي، يُعدّ في الوقت نفسه دليلاً على جدية إيران وثقتها بنفسها في السعي وراء حقوقها ومصالحها الوطنية في مواجهة اميركا.

تفاصيل الرد الإيراني المكون من 14 بنداً

من جهة اخرى، كشفت معلومات حصلت عليها وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن إيران قدمت عبر الوسيط الباكستاني رداً على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود، يرتكز بشكل أساس على قضية "إنهاء الحرب".

وتضمن المقترح الأمريكي طلباً بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، إلا أن إيران شددت على ضرورة حسم الملفات خلال 30 يوماً، مع التركيز على "إنهاء الحرب" بدلاً من مجرد تمديد وقف إطلاق النار.

وشملت البنود الـ14 المقترحة من قِبل إيران قضايا عدة، منها: ضمان عدم وقوع عدوان عسكري، سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، رفع الحصار البحري، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، دفع التعويضات، إلغاء العقوبات، وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى وضع آلية جديدة لمضيق هرمز.

