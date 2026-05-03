عاجل:
المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

إيران تعزّز بدائلها اللوجستية.. الممر الباكستاني بديلاً عن موانئ الإمارات

الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٦
٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش
إيران تعزّز بدائلها اللوجستية.. الممر الباكستاني بديلاً عن موانئ الإمارات
في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية، أصدرت باكستان ترخيصًا رسميًا لعبور سلع الترانزيت من أراضيها إلى إيران؛ وهو إجراء يمكن أن يجعل موانئ جوادر وكراتشي وقاسم داعمة ومكملة للموانئ الجنوبية الإيرانية في حالات الحصار البحري.

ويمثل هذا التحول الخطوة الأكثر رسمية لتفعيل ممر عابر للترانزيت، تتويجاً لسنوات من المساعي الدبلوماسية الباكستانية، وفقا لـوكالة أنباء "فارس".

وبموجب توجيه صادر عن وزارة التجارة الباكستانية، أصبح نقل بضائع الدول الثالثة عبر الأراضي الباكستانية نحو إيران إجراء مُجازا، عبر مسارات برية محددة تنطلق من موانئ غوادر وكراتشي وبندر قاسم لتصل إلى معبري غبد وتفتان الحدوديين.

ويأتي هذا التوجه في ظل اعتماد إيران سابقا على الموانئ الإماراتية، لا سيما ميناء "جبل علي"، لإنجاز معظم وارداتها وعمليات العبور وهو مسار بات يتسم بعدم الاستقرار نتيجة تشديد الحصار البحري والتحولات السياسية الإقليمية. وفي هذا السياق، لا يقتصر دور المسار الباكستاني الجديد على تنويع الخيارات اللوجستية فحسب، بل يعزز بشكل مباشر أمن سلسلة التوريد الإيرانية.

ويعد هذا القرار تطبيقا فعلياً لاتفاق النقل الدولي للبضائع والركاب الموقع بين البلدين في 29 يونيو 2008. وتبرز أهميته الحالية من خلال الموقع الجيوسياسي لإيران كملتقى حيوي يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، مما يتيح لباكستان نافذة مباشرة للوصول إلى أسواق القوقاز وآسيا الوسطى.

ويعكس استهداف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى سقف 10 مليارات دولار جدية الطرفين في إنجاح هذا المشروع. غير أن الخبراء يشيرون إلى أن نجاح الممر مرهون بعدة عوامل عملية، تتضمّن ضمان أمن الطرق البرية، وتسريع الإجراءات الجمركية وتنسيقها، وتحسين جودة البنى التحتية، فضلا عن قبول القطاع الخاص من تجار وشركات النقل لهذا المسار.

ومن المتوقع ألا يقتصر تأثير هذا الممر على تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل سيمتد ليصبح، عبر ارتباطه بمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) المُقدّر بـ60 مليار دولار وبـ"مبادرة الحزام والطريق"، جسراً استراتيجياً فاعلاً يربط جنوب آسيا بقارة أوراسيا.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

مسؤول: دول عديدة تجري اتصالات بايران لعبور مضيق هرمز

مسؤول: دول عديدة تجري اتصالات بايران لعبور مضيق هرمز

الولایات المتحدة تخسر في 3 جبهات

الولایات المتحدة تخسر في 3 جبهات

قلوب شتى تحت عباءة ممزقة: الخليج الفارسي أمام محور متماسك

قلوب شتى تحت عباءة ممزقة: الخليج الفارسي أمام محور متماسك

محاولات أمريكا في مضيق هرمز تاريخيا

محاولات أمريكا في مضيق هرمز تاريخيا

0% ...

آخرالاخبار

المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم

المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية

مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة

حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية

عراقجي يجري محادثات هاتفية مع وزيري خارجية الجزائر وتركمنستان

"حنظلة" في عملية "الموت المبكر".. إرسال تحذير عاجل لـ400 ضابط بالبحرية الأمريكية+صورة

الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان