مؤشرات تؤكد أن ايران تستعد لتوجيه ضربة كبيرة لحاملات الطائرات الامريكية في بحر العرب

*اولا: التصريحات التي ادلى بها فجأة قائد البحرية الايرانية الادميران شهرام ايراني.توعد باسلحة جديدة لم تعرف مثيل لها على الاطلاق.

ماهو السلاح الجديد الخطير الذي بشر به الادميرال شهرام ايراني قائد القوة البحرية؟ يعني قال سيتفاجئون ويصابون بسكتة قلبية. هل اسلحة جديدة أم صواريخ متطورة اكثر تطورا. هل ايران ستبادر الى توجيه ضربة للقوات الامريكية في مضيق هرمز كونها موجودة في مياهها و كسر الحصار؟

*ثانيا: تقرير مهم جدا لوكالة الانباء رويترز عن الحرب قالت إن المخابرات الامريكیة تستعد لتقديم اقتراح أو خيار لترامب بإعلان الانتصار من جاب واحد و يدعي بأنه اسقط النظام في ايران و انتهت الحرب. المخابرات الامريكة تعد هذا المخرج لترامب للخروج من الحرب. كيف هيأت المخابرات الامريكية خطة محكمة لانساحاب ترامب من الحرب؟

*ثالثا: ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية، عادة خلال الحروب الماضية يتبين بأن عندما ترتفع اسعار النفط الى مستويات عالية أو ارتفاع سعر الذهب ، أن هناك حرب قادمة.