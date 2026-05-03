ولايتي لترامب: كل من يلعب مع شريان الحياة العالمي سيضع نفسه في مأزق

كتب مستشار قائد الثورة الاسلامية علي أكبر ولايتي عبر حسابه على منصة اكس: سلوكيات ترامب الغريبة لا يمكن أن تؤثّر على الوضع الجيوسياسي السائد.

وأضاف ولايتي: انسحاب القوات الأميركية من ألمانيا وإضعاف "الناتو" والمشكلات في السفن الأميركية علامات على انهيار أوهام البيت الابيض.

وتابع: ترامب هدّدنا بالمجاعة في حين أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة توريد الأسمدة الكيميائية في مضيق هرمز تحت سيطرتنا، مؤكدا تهديد ترامب لنا بالمجاعة يدلّ على عدم معرفته بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم.

وخاطب مستشار قائد الثورة ترامب وقال: عالم السياسة ليس مجالاً لأفلام مثل جاك سبارو (قراصنة الكاريبي)ـ مشددا: كل من يلعب مع شريان الحياة العالمي سيضع نفسه في مأزق.