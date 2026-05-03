من أنقاض النبطية: أهلها متمسكون بالبقاء والعودة الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٦ ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش تشكل مدينة النبطية عصب الحياة التجارية للقرى والبلدات التي تتبع قضاءها. لم يسلم سوقها التجاري التاريخي ولا شوارعها من العدوات، مرافقها الرسمية التي قدمت شهداء من جهاز أمن الدولة بالاضافة الى تضحيات اهلها رسمت عنوان نصر بدماء العطاء لتبقى بوصلة الجنوب محددة الاتجاه. كاميرا العالم دخلت المدينة التي لملمت غبار العدوان ووثقت الصورة كما هي .. للمزيد إليكم الفيديو المرفق...