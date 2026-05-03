السناتور بيرني ساندرز: ضرائب الأمريكيين تُصرف لدعم الإبادة الجماعية

قال السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت: "يُكذب على الشعب الأمريكي، وتُستخدم ضرائبهم لتمويل النفقات العسكرية، بما في ذلك دعم إسرائيل".

وأضاف ساندرز: "لدينا تاريخ طويل من التستر والكذب؛ فقد كُذب علينا بشأن حرب فيتنام، وخسرنا 59 ألف شاب أمريكي أرواحهم. وفي حرب العراق أيضاً، لم تُقل حقيقة الأمر للشعب، والآن أيضاً لا تُقدم معلومات دقيقة عن بعض الصراعات".

وتابع: "قسم كبير من الشعب الأمريكي، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، يعارضون أن تذهب ضرائبهم لتمويل النفقات العسكرية لدول أخرى". وشدد على أن "هناك حاجة لمزيد من الشفافية في السياسة الخارجية، ويجب وقف هذا المسار في أسرع وقت ممكن".