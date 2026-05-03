الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٦
٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش
السناتور بيرني ساندرز: ضرائب الأمريكيين تُصرف لدعم الإبادة الجماعية
شنّ السيناتور بيرني ساندرز هجوماً على السياسات الخارجية الأمريكية، وقال أن ضرائب الأمريكيين تُصرف لدعم الإبادة الجماعية.

قال السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت: "يُكذب على الشعب الأمريكي، وتُستخدم ضرائبهم لتمويل النفقات العسكرية، بما في ذلك دعم إسرائيل".

وأضاف ساندرز: "لدينا تاريخ طويل من التستر والكذب؛ فقد كُذب علينا بشأن حرب فيتنام، وخسرنا 59 ألف شاب أمريكي أرواحهم. وفي حرب العراق أيضاً، لم تُقل حقيقة الأمر للشعب، والآن أيضاً لا تُقدم معلومات دقيقة عن بعض الصراعات".

وتابع: "قسم كبير من الشعب الأمريكي، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، يعارضون أن تذهب ضرائبهم لتمويل النفقات العسكرية لدول أخرى". وشدد على أن "هناك حاجة لمزيد من الشفافية في السياسة الخارجية، ويجب وقف هذا المسار في أسرع وقت ممكن".

صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار موجة التضخم في امريكا بعد الحرب

قفزة أسعار الوقود في امريكا تعرقل خطط "الفيدرالي" لكبح التضخم

المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم

المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية

مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة

حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية

عراقجي يجري محادثات هاتفية مع وزيري خارجية الجزائر وتركمنستان

"حنظلة" في عملية "الموت المبكر".. إرسال تحذير عاجل لـ400 ضابط بالبحرية الأمريكية+صورة

الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان