نواف الموسوي: التفاوض المباشر تخدم الاحتلال والمقاومة وحدها تردع العدو

هل يذهب الرئيس اللبناني الى المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي أم أنه يتراجع؟

وللنقاش على الموضوع والإجابة على الأسئلة، استضافت حلقة اليوم القيادي في حزب الله المسؤول في ملف الحدود والموارد النائب السابق نواف الموسوي، حيث قال الموسوي إن العدو الإسرائيلي يحاول لاستباحة كامل لبنان ويستخدم تفوقه العسكري لاستهداف المدنيين قبل أي أحد آخر بما فيها المنشآت المدنية حيث يقوم بتدميرها.

وأكد أن المقاومة اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي تقف في وجه الاعتداءات بعمليات متطورة حيث ألحقت خسائر فادحة في صفوف الجنود المحتلين ما دفع العدو الى سحب عديد من فرقه وتقلص حضوره في المنطقة المحتلة لتخفيض عدد إصاباته.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...