إيران تحذّر اميركا من أي مرافقة للسفن في مضيق هرمز

وبعد ساعات من إعلان ترامب عن إطلاق عملية لمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز بذريعة إنسانية، حذّر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اميركا من أي مرافقة للسفن.

وكتب عزيزي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس): أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد في مضيق هرمز سيُعتبر انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وأضاف: لن يصدق أحد سيناريوهات "لعبة إلقاء اللوم" (Blame Game)!. واكد: لن يُدار مضيق هرمز وفقًا لمنشورات ترامب المبنية على اوهام!".

وقبل ساعات، زعم الرئيس الأمريكي في منشور غامض أن الولايات المتحدة ستطلق عملية لإجلاء السفن التجارية العالقة في الخليج الفارسي ابتداءً من يوم الاثنين.

وفي سياق خطة ترامب للسماح بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها أنها ستبدأ، ابتداءً من يوم الاثنين، ما وصفته بدعم "مشروع الحرية" لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.