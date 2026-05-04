المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

إيران تحذّر اميركا من أي مرافقة للسفن في مضيق هرمز

الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٦
١١:٣٩ بتوقيت غرينتش
إيران تحذّر اميركا من أي مرافقة للسفن في مضيق هرمز
ردًا على خطة ترامب الجديدة لمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، صرّح رئيس لجنة الأمن القومي والسياحة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني ابراهيم عزيزي بأن مضيق هرمز لن يُدار وفقًا لمنشورات ترامب المبنية على اوهام.

وبعد ساعات من إعلان ترامب عن إطلاق عملية لمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز بذريعة إنسانية، حذّر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اميركا من أي مرافقة للسفن.

وكتب عزيزي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس): أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد في مضيق هرمز سيُعتبر انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وأضاف: لن يصدق أحد سيناريوهات "لعبة إلقاء اللوم" (Blame Game)!. واكد: لن يُدار مضيق هرمز وفقًا لمنشورات ترامب المبنية على اوهام!".

وقبل ساعات، زعم الرئيس الأمريكي في منشور غامض أن الولايات المتحدة ستطلق عملية لإجلاء السفن التجارية العالقة في الخليج الفارسي ابتداءً من يوم الاثنين.

وفي سياق خطة ترامب للسماح بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها أنها ستبدأ، ابتداءً من يوم الاثنين، ما وصفته بدعم "مشروع الحرية" لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

