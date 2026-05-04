إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات

ولفتت منظمة UKMTO إلى أنها "تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 78 ميلا بحريا شمال الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، حيث أفادت ناقلة نفط بتعرضها لهجوم بمقذوفات مجهولة"، مؤكدة أن "جميع أفراد الطاقم بخير كما لم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية".

في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلق، يوم الاثنين، جهودا لـ"توجيه" السفن العالقة في مضيق هرمز، بحسب ما زعم ترامب، دون تقديم تفاصيل حول ما قد يكون عملية واسعة لمساعدة مئات السفن ونحو 20 ألف بحار.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إن دولا "محايدة وبريئة" تأثرت بالحرب مع إيران، مضيفا: "لقد أبلغنا هذه الدول أننا سنوجه سفنها بأمان للخروج من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة".

وزعم أن "مشروع الحرية" سيبدأ صباح يوم الاثنين في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ممثليه يجرون محادثات مع إيران قد تؤدي إلى نتائج "إيجابية للغاية للجميع".

وفي هذا الصدد، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول قوله إن سفن البحرية الأمريكية ستكون بالجوار "تحسبا لمنع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن العابرة لهرمز، كما ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة بالمضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية" حسب تعبيره.

من الجدير ذكره أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والذي فرضته إيران بعد أن أطلقت الولايات المتحدة و"إسرائيل" الحرب عليها في 28 فبراير/ شباط، أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.