المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات

الإثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٦
٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش
إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، أن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها على بعد نحو 78 ميلا بحريا شمال مدينة الفجيرة في الإمارات.

ولفتت منظمة UKMTO إلى أنها "تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 78 ميلا بحريا شمال الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، حيث أفادت ناقلة نفط بتعرضها لهجوم بمقذوفات مجهولة"، مؤكدة أن "جميع أفراد الطاقم بخير كما لم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية".

في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلق، يوم الاثنين، جهودا لـ"توجيه" السفن العالقة في مضيق هرمز، بحسب ما زعم ترامب، دون تقديم تفاصيل حول ما قد يكون عملية واسعة لمساعدة مئات السفن ونحو 20 ألف بحار.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إن دولا "محايدة وبريئة" تأثرت بالحرب مع إيران، مضيفا: "لقد أبلغنا هذه الدول أننا سنوجه سفنها بأمان للخروج من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة".

وزعم أن "مشروع الحرية" سيبدأ صباح يوم الاثنين في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ممثليه يجرون محادثات مع إيران قد تؤدي إلى نتائج "إيجابية للغاية للجميع".

وفي هذا الصدد، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول قوله إن سفن البحرية الأمريكية ستكون بالجوار "تحسبا لمنع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن العابرة لهرمز، كما ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة بالمضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية" حسب تعبيره.

من الجدير ذكره أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والذي فرضته إيران بعد أن أطلقت الولايات المتحدة و"إسرائيل" الحرب عليها في 28 فبراير/ شباط، أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.

صادرات إيران مستمرة إلى 6 أسواق استراتيجية في ظل ظروف الحرب

إيران تحذّر اميركا من أي مرافقة للسفن في مضيق هرمز

متحدث الحرس الثوري: القوات المسلحة الايرانية هي المنتصر النهائي في هذه الحرب

عراقجي يجري محادثات هاتفية مع وزيري خارجية الجزائر وتركمنستان

"حنظلة" في عملية "الموت المبكر".. إرسال تحذير عاجل لـ400 ضابط بالبحرية الأمريكية+صورة

