وسائل إعلام عبرية: حزب الله قصف قوة من لواء غولاني منذ حوالي النصف ساعة جنوبي لبنان
قوات الاحتلال تعتقل 3 أطفال من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة وتحولهم للحبس المنزلي، بتهمة إلقاء حجارة على حافلات المستوطنين
وكالة فارس: وصول 15 فرداً من طاقم السفينة "توسكا" إلى البلاد
وكالة فارس: حتى اللحظة لم تُنشر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار والخسائر البشرية المحتملة للفرقاطة المستهدفة
وكالة فارس: الفرقاطة تحركت بنية عبور مضيق هرمز وانتهكت أمن المرور والملاحة في ضواحي ميناء جاسك
وكالة فارس: إصابة فرقاطة أميركية بصاروخين إثر تجاهلها تحذيرات إيرانية
الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي اغار مستهدفا بلدة كونين بالتزامن مع قصف مدفعي معاد باتجاه البلدة جنوب لبنان
مصادر لبنانية: الإشتباكات ما تزال مستمرة بين المقاومة الإسلامية وقوات العدو حتى هذه اللحظة
مصادر لبنانية: ووفق المعطيات الأولية تمكنت المقاومة من تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف جنود العدو
مصادر لبنانية: أفادت المعلومات بأن المواجهات جرت باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف المباشرة

اوليانوف: موقف 'اسرائيل' يمنع إنشاء شرق أوسط خال من أسلحة دمار شامل

الإثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٦
٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش
اوليانوف: موقف 'اسرائيل' يمنع إنشاء شرق أوسط خال من أسلحة دمار شامل
أشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن روسيا يمكنها طرح مبادرات جديدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، لكن العقبة الرئيسة التي تحول دون تحقيق هذه المنطقة تكمن في موقف كيان "إسرائيل".

وحسب "RT" قال الدبلوماسي الروسي أوليانوف: "كل شيء يعتمد على موقف "إسرائيل"، التي ترفض بشكل قاطع الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكنها في الوقت نفسه تصر على أن الدول الأخرى في المنطقة يجب ان تلتزم بدقة بهذا الاتفاق".

وأضاف الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفيستيا"، أنه لا توجد مؤشرات على تغير الموقف الإسرائيلي في الوقت الحالي.

كما أكد أوليانوف أن روسيا لن تتوقف عن دعم هذه الفكرة، قائلا: "لا يمكن استبعاد أن تتقدم روسيا، حسب الحاجة، بمبادرات جديدة بشأن هذه القضية"، مشددا على أن هذه الفكرة "ستبقى على جدول الأعمال الدولي حتى يتم تنفيذها بالكامل".

يُذكر أن فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تُناقش على الساحة الدولية منذ عدة عقود. وقد دعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المبادرة لأول مرة في عام 1974 باقتراح من إيران ومصر.

كما نص قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 على إنشاء منطقة خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك النووية والكيميائية والبيولوجية، في الشرق الأوسط.

تأتي تصريحات أوليانوف بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في نيويورك، والذي يستمر حتى 22 مايو 2026.

مشاورات ايرانية روسية حول التعاون الثنائي بالمجال النووي

عراقجي: التواصل مع روسيا مستمر على أعلى المستويات

روسيا تدافع عن حقوق إيران في مضيق هرمز

الكرملين: مستعدون لتقديم أي وساطة لتسوية القضايا حول إيران وإرساء السلام

تنفيذ حكم الاعدام بحق عملاء للموساد قتلوا رجالا للأمن باعمال شغب في مشهد

