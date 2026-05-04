اوليانوف: موقف 'اسرائيل' يمنع إنشاء شرق أوسط خال من أسلحة دمار شامل

وحسب "RT" قال الدبلوماسي الروسي أوليانوف: "كل شيء يعتمد على موقف "إسرائيل"، التي ترفض بشكل قاطع الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكنها في الوقت نفسه تصر على أن الدول الأخرى في المنطقة يجب ان تلتزم بدقة بهذا الاتفاق".

وأضاف الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفيستيا"، أنه لا توجد مؤشرات على تغير الموقف الإسرائيلي في الوقت الحالي.

كما أكد أوليانوف أن روسيا لن تتوقف عن دعم هذه الفكرة، قائلا: "لا يمكن استبعاد أن تتقدم روسيا، حسب الحاجة، بمبادرات جديدة بشأن هذه القضية"، مشددا على أن هذه الفكرة "ستبقى على جدول الأعمال الدولي حتى يتم تنفيذها بالكامل".

يُذكر أن فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تُناقش على الساحة الدولية منذ عدة عقود. وقد دعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المبادرة لأول مرة في عام 1974 باقتراح من إيران ومصر.

كما نص قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 على إنشاء منطقة خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك النووية والكيميائية والبيولوجية، في الشرق الأوسط.

تأتي تصريحات أوليانوف بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في نيويورك، والذي يستمر حتى 22 مايو 2026.