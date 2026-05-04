تحذيرات من التضخم.. الحرب علی إيران تربك سياسة الفيدرالي الأمريكي

وأعرب كاشكاري في حديث لشبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية، عن قلقه من المخاطر السلبية المتزايدة الناتجة عن استمرار النزاعات والحروب، موضحًا أن هذه التطورات الجيوسياسية قد تنعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، وتزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأضاف أن بعض السيناريوهات الاقتصادية المحتملة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ قرارات أكثر تشددًا، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، إذا تطلبت الظروف ذلك من أجل احتواء المخاطر التضخمية أو دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأكد كاشكاري أن السياسة النقدية ستظل مرنة ومرتبطة بتطور البيانات الاقتصادية، في ظل متابعة دقيقة لتوازن المخاطر بين النمو والتضخم والاستقرار المالي.