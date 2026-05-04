المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

تحذيرات من التضخم.. الحرب علی إيران تربك سياسة الفيدرالي الأمريكي
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، نيل كاشكاري من أن إستمرار  الحرب على إيران زادت مخاطر ارتفاع التضخم، ما يضع البنك المركزي الأمريكي أمام تحديات معقدة في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب كاشكاري في حديث لشبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية، عن قلقه من المخاطر السلبية المتزايدة الناتجة عن استمرار النزاعات والحروب، موضحًا أن هذه التطورات الجيوسياسية قد تنعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، وتزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأضاف أن بعض السيناريوهات الاقتصادية المحتملة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ قرارات أكثر تشددًا، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، إذا تطلبت الظروف ذلك من أجل احتواء المخاطر التضخمية أو دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأكد كاشكاري أن السياسة النقدية ستظل مرنة ومرتبطة بتطور البيانات الاقتصادية، في ظل متابعة دقيقة لتوازن المخاطر بين النمو والتضخم والاستقرار المالي.

