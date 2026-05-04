مقر خاتم الأنبياء يحذر من إقتراب القوات الأمريكية من مضيق هرمز

وقال قائد المقر: "نحن نحافظ على أمن مضيق هرمز بكل قوة ونديره باقتدار، ونعلن لجميع السفن التجارية والناقلات الامتناع عن أي مرور دون تنسيق مع القوات المسلحة المتمركزة في مضيق هرمز، حتى لا تتعرض للخطر".

وأضاف محذراً: "نحذر أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي المعتدي، إذا كانت تنوي الاقتراب من مضيق هرمز أو الدخول إليه، فسوف تتعرض للهجوم".

وتابع: "على حاضني وداعمي أمريكا الشريرة أن يكونوا حذرين وألا يفعلوا ما قد يقودهم إلى الندم الذي لا يعوّض، لأن أي عمل عدواني أمريكي لتغيير الوضع الراهن لن تكون نتيجته إلا تعقيد الوضع بشكل أكبر وتعريض أمن السفن في هذه المنطقة للخطر".