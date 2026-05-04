المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

الإثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٦
٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش
الإمارات تعمّق تحالفها الاستراتيجي مع كيان الاحتلال وتوسّعه نحو شراكة ميدانية
أعلنت "القناة 12" العبرية، إن الإمارات لم تعد تسعى إلى إخفاء طبيعة علاقاتها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ باتت تتجه بشكل معلن نحو تعميق تحالفها الاستراتيجي مع هذا الكيان المحتل لفلسطين.

وذكرت القناة أن أبوظبي اختارت توسيع هذا التحالف لـ "يشمل شراكة عملياتية على الأرض"، مؤكدةً أن "الإمارات باتت الشريكة العربية الأقرب لكيان "إسرائيل" اليوم".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "فايننشل تايمز" أول من أمس، عن إرسال "إسرائيل" أنظمة أسلحة متطورة إلى الإمارات للمساعدة في "صد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".

كذلك، قدمت "إسرائيل" معلومات استخبارية مهمة وفورية للإمارات، وفقاً لـ "فايننشل تايمز"، فيما قال مسؤول إقليمي للصحيفة إن "هذا الانتشار كان أحد الأمثلة الأولى على التعاون الدفاعي الكبير بينهما".

وأمس، أعلنت الخارجية الأميركية عن موافقتها على سلسلة من الصفقات المحتملة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية متطوّرة لكلّ من "إسرائيل" وقطر والكويت والإمارات، بقيمة إجمالية تقدّر بمليارات الدولارات.

يأتي ذلك بعدما كان تقرير إسرائيلي قد كشف عن نشر منظومة دفاع جوي مع قوات تشغيل إسرائيلية داخل الإمارات خلال العدوان على إيران.

عراقجي يجري محادثات هاتفية مع وزيري خارجية الجزائر وتركمنستان

"حنظلة" في عملية "الموت المبكر".. إرسال تحذير عاجل لـ400 ضابط بالبحرية الأمريكية+صورة

