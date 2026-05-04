ايران تلقت الرد الاميركي على مبادرتها الجديدة عبر باكستان وتخضعه للمراجعة
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، بشأن الرد الأمريكي على إيران ومبادرة ذات النقاط الأربع عشرة قائلا، لقد "تلقينا الرد الأمريكي عبر باكستان، ولن أتطرق الى التفاصيل لأنها قيد المراجعة".

وصرح إسماعيل بقائي، في المؤتمر الصحفي قائلا: أمريكا معروفة بطموحها المفرط، وليس من السهل عليها التخلي عن موقفها. القضايا التي أثيرت في وسائل الإعلام والتفاصيل التي تم الكشف عنها بشأن الأبعاد النووية هي في معظمها مجرد تكهنات. وتستند هذه التكهنات أيضًا إلى جولات سابقة من المفاوضات.

واضاف بقائي: لم تسمح أمريكا لأي من المسارين الدبلوماسيين اللذين بدآ العام الماضي بالوصول إلى نتيجة. في هذه المرحلة، ليس أمامنا سوى إنهاء الحرب.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن ادعاء الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات لتأمين مضيق هرمز: "أما بالنسبة لردنا، فإن المسؤولين عن الرد على أتم الاستعداد ويعرفون كيفية الدفاع عن المصالح الوطنية الإيرانية. وقد صدر بيان عن مقر خاتم الانبياء اليوم بهذا الخصوص. لا يصدق العالم الادعاءات الأمريكية ذات الطابع الإنساني، ولا يعتقد أن بإمكان أمريكا الخروج من هذا المأزق الذي صنعته بنفسها بتكرار أخطاء الماضي.

وقال: لا بد أن أمريكا قد تعلمت درساً مفاده أنها لا تستطيع مخاطبة إيران بلغة التهديد والقوة. لقد أظهرت إيران أنها تعتبر نفسها حامية أمن مضيق هرمز. كان مضيق هرمز ممراً مائياً آمناً قبل الحرب الصهيو الامريكي.

واضاف: يجب على المجتمع الدولي محاسبة الولايات المتحدة على جعل المضيق غير آمن. يجب أن تعلم السفن والشركات أن ضمان الأمن يتطلب التنسيق مع السلطات المختصة في إيران.

وفيما يتعلق بأهداف زيارة عراقجي إلى باكستان وروسيا وعُمان، أضاف: "نحن وعُمان دولتان ساحليتان، وعلينا تحديد آلية لضمان سلامة الملاحة.. الهدف هو ضمان سلامة الملاحة في هذا الممر المائي، الذي عطّلته الولايات المتحدة. وستستمر المحادثات حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة.

وردًا على مزاعم غروسي ضد إيران، أوضح بقائي: "ليس من المستغرب، بالنظر إلى التاريخ، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وجريمة العدوان على إيران كانا من فعل الولايات المتحدة. وقد شارك المدير العام للوكالة بنفسه في جولتين من المفاوضات، ولاحظ بنفسه سلوك الولايات المتحدة المتناقض. تكمن المشكلة فقط في سلوك الولايات المتحدة، الذي لم يُفضِ إلى أي نتائج حتى الآن."

