عاجل:
غارات إسرائيلية تستهدف بلدات الشعيتية ودير قانون رأس العين وعيتيت والبازورية ومعركة وطيرفلسيه وباتوليه في جنوب لبنان
طيران الاحتلال يعتدي على بلدتي دير قانون رأس العين والشعيتية جنوبي لبنان
الوكالة الوطنية للإعلام: شهيدان و5 جرحى في عدوان طيران الاحتلال على بلدة طورا جنوبي لبنان
منصات إعلامية عبرية: تقارير أولية عن انفجار طائرة من دون طيار في رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية
وسائل إعلام عبرية: طائرة بدون طيار هاجمت هدفاً في مستوطنة "شلومي"
يديعوت أحرونوت: المعتقلون قاموا بتوثيق محطات قطارات ومراكز تسوق وكاميرات مراقبة، وكذلك المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو التي كان بعضهم يدرس فيها
"يديعوت أحرونوت" العبرية: بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك يعلن اعتقال شخص و3 جنود بشبهة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية
"لو فيغارو" الفرنسية: فرنسا تعيد سفيرها إلى الجزائر بعد استدعائه في أبريل/نيسان 2025 وسط أزمة دبلوماسية في العلاقات بين باريس والجزائر
مصادر لبنانية: الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي يستهدف بلدة النميرية جنوبي البلاد
مدفعية الاحتلال تعتدي على بلدات مجدل زون والحنية والمنصوري جنوبي لبنان

ايطاليا تفتح تحقيقا قضائيا ضد كيان الاحتلال بتهمة الاختطاف

الإثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٦
١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش
ايطاليا تفتح تحقيقا قضائيا ضد كيان الاحتلال بتهمة الاختطاف
فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا قضائيا بتهمة "الاختطاف" ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي في قضية اقتياد نشطاء من أسطول غزة إلى إلاراضي المحتلة للتحقيق معهم.

وفتحت النيابة العامة في روما تحقيقا جنائيا بشأن ما يوصف بـ"اختطاف" الناشطين في أسطول غزة، سيف أبو كشق (مواطن إسباني/برازيلي) وتياجو أبيلا، اللذين تم اعتقالهما من على متن سفينة تحمل العلم الإيطالي في المياه الدولية وإحضارهما إلى إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية أن سبب فتح التحقيق يتمثل في أن الاعتقال جرى خارج النطاق الإقليمي لأي دولة، على متن قارب يرفع علم إيطاليا، ما يثير تساؤلات حول شرعيته وفقا للقانون البحري الدولي.

وتتزامن الخطوة مع مطالبات حقوقية وإسبانية‑برازيلية بالإفراج الفوري عن الناشطين، واعتبار توقيفهم في المياه الدولية "إجراء غير قانوني" ليس لإسرائيل صلاحية عليه، واتهامها باستغلال تهم أمنية لقمع العمل الإنساني السلمي المتجه إلى غزة.

وفي الوقت نفسه تواصل المحاكم الإسرائيلية تمديد احتجاز الناشطين لفترة إضافية، في ظل معارضة من فرق الدفاع التي تؤكد أن المعاملة خلال الاختطاف شملت ضربا مبرحا وعزلا وتعصيبا للعيون، مطالبة بالإفراج غير المشروط وفقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

شهادات صادمة لنشطاء

شهادات صادمة لنشطاء "أسطول الصمود" بعد الإفراج من مخالب الإحتلال+ فيديو

بيان مشترك لـ'11'دولة يدين اعتداء الاحتلال على أسطول الصمود العالمي

بيان مشترك لـ'11'دولة يدين اعتداء الاحتلال على أسطول الصمود العالمي

أسطول الصمود يصل المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه لكسر حصار غزة

أسطول الصمود يصل المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه لكسر حصار غزة

0% ...

آخرالاخبار

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات الشعيتية ودير قانون رأس العين وعيتيت والبازورية ومعركة وطيرفلسيه وباتوليه في جنوب لبنان

طيران الاحتلال يعتدي على بلدتي دير قانون رأس العين والشعيتية جنوبي لبنان

الوكالة الوطنية للإعلام: شهيدان و5 جرحى في عدوان طيران الاحتلال على بلدة طورا جنوبي لبنان

ترامب يعترف: القوة البحرية الايرانية هاجمت مدمراتنا الثلاث

تفاقم الأزمات النفسية للجنود الإسرائيليين وسط تجاهل قادة الكيان

منصات إعلامية عبرية: تقارير أولية عن انفجار طائرة من دون طيار في رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية

وسائل إعلام عبرية: طائرة بدون طيار هاجمت هدفاً في مستوطنة "شلومي"

يديعوت أحرونوت: المعتقلون قاموا بتوثيق محطات قطارات ومراكز تسوق وكاميرات مراقبة، وكذلك المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو التي كان بعضهم يدرس فيها

"يديعوت أحرونوت" العبرية: بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك يعلن اعتقال شخص و3 جنود بشبهة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية

"لو فيغارو" الفرنسية: فرنسا تعيد سفيرها إلى الجزائر بعد استدعائه في أبريل/نيسان 2025 وسط أزمة دبلوماسية في العلاقات بين باريس والجزائر

الأكثر مشاهدة

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: ادعاء وجود خلافات بين مسؤولين إيرانيين هو مشروع حرب نفسية أميركية

ابراهيم رضائي: استراتيجيتنا هي المقاومة وليس التركيز على المفاوضات

رضائي: بعد 40 يوماً من الحرب نحن مشغولون بإعادة ترتيب القوى للمرحلة المقبلة

رضائي: القدرة الدفاعية لإيران أصبحت أكبر بكثير ونحن مستعدون لأي سيناريو ولتوجيه رد يبعث على الندم للعدو

رضائي: إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف الآخر الشروط والأطر التي حددتها إيران

عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، علي خضريان: واشنطن كانت تنوي القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في مضيق هرمز أمس

خضريان: أميركا واجهت رداً إيرانياً أكثر ضخامة ما أجبرها على الإعلان عن توقف مشروعها في مضيق هرمز

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها

الرئيس بزشكيان لماكرون: أي مفاوضات فعالة تتطلب إنهاء الحرب وضمانات بعدم تكرار الأعمال العدائية

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز

المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية: أمريكا لن تخرج من "المستنقع" دون الاعتراف بحقوقنا والابتعاد عن إسرائيل