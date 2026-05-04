ايطاليا تفتح تحقيقا قضائيا ضد كيان الاحتلال بتهمة الاختطاف

وفتحت النيابة العامة في روما تحقيقا جنائيا بشأن ما يوصف بـ"اختطاف" الناشطين في أسطول غزة، سيف أبو كشق (مواطن إسباني/برازيلي) وتياجو أبيلا، اللذين تم اعتقالهما من على متن سفينة تحمل العلم الإيطالي في المياه الدولية وإحضارهما إلى إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية أن سبب فتح التحقيق يتمثل في أن الاعتقال جرى خارج النطاق الإقليمي لأي دولة، على متن قارب يرفع علم إيطاليا، ما يثير تساؤلات حول شرعيته وفقا للقانون البحري الدولي.

وتتزامن الخطوة مع مطالبات حقوقية وإسبانية‑برازيلية بالإفراج الفوري عن الناشطين، واعتبار توقيفهم في المياه الدولية "إجراء غير قانوني" ليس لإسرائيل صلاحية عليه، واتهامها باستغلال تهم أمنية لقمع العمل الإنساني السلمي المتجه إلى غزة.

وفي الوقت نفسه تواصل المحاكم الإسرائيلية تمديد احتجاز الناشطين لفترة إضافية، في ظل معارضة من فرق الدفاع التي تؤكد أن المعاملة خلال الاختطاف شملت ضربا مبرحا وعزلا وتعصيبا للعيون، مطالبة بالإفراج غير المشروط وفقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.