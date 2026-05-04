كارلسون: ترامب رهينة بيد نتنياهو وقرار الحرب على إيران "أغبى قرار" بالتاريخ

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز قال كارلسون إن ترامب أعلن من جانبه وقف إطلاق النار مع إيران لكنه لم ينجح في إخراج بلاده من الصراع الذي بدأ في 28 شباط الماضي، فيما أجبرت إيران "إسرائيل" على الانسحاب من جنوب لبنان. وأضاف أن "إسرائيل" شرعت بعد ساعات من إعلان وقف النار بقتل مدنيين في لبنان، بهدف إحباط استدامة المفاوضات وتعطيل وقف النار مع طهران.

ورأى كارلسون أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب غير متكافئة وقال: "إسرائيل" لا تستطيع الدفاع عن نفسها دون الولايات المتحدة، لكن ترامب هو الرئيس الوحيد الذي لم يجرؤ على مخاطبة نتنياهو قائلاً: 'اهدأ أو سنوقف الدعم'، معتبراً أن المشكلة ليست هجوماً على إسرائيل بقدر ما هي انتقاد للقيادة الأميركية لفشلها في ضبط حليفها. وصف ذلك بـ"العبودية والسيطرة الكاملة لشخص على آخر".

وأضاف أنه نادم على دعمه لترامب خلال حملة 2024، موضحاً أنه يشعر بالعذاب لكونه "ضلّل الجمهور" وأنه يعتذر عن ذلك، معتبراً أن مشاركته في تشجيع الحرب على إيران تعد خيانة لقاعدته التي آمنت بعدم الانخراط في حروب خارجية.