عاجل:
المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

كارلسون: ترامب رهينة بيد نتنياهو وقرار الحرب على إيران "أغبى قرار" بالتاريخ

الإثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٦
٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش
كارلسون: ترامب رهينة بيد نتنياهو وقرار الحرب على إيران
شن المذيع الأمريكي تاكر كارلسون هجوماً حاداً على الرئيس دونالد ترامب واصفاً إياه بـ"الرهينة" في يد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومؤكداً أن ترامب دخل حرباً على إيران لم يتمكن من الخروج منها.واعتبر كارلسون أن قرار الحرب على إيران سيُسجَّل في التاريخ كـ"أكثر قرار غبي اتخذه رئيس أميركي على الإطلاق".

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز قال كارلسون إن ترامب أعلن من جانبه وقف إطلاق النار مع إيران لكنه لم ينجح في إخراج بلاده من الصراع الذي بدأ في 28 شباط الماضي، فيما أجبرت إيران "إسرائيل" على الانسحاب من جنوب لبنان. وأضاف أن "إسرائيل" شرعت بعد ساعات من إعلان وقف النار بقتل مدنيين في لبنان، بهدف إحباط استدامة المفاوضات وتعطيل وقف النار مع طهران.

ورأى كارلسون أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب غير متكافئة وقال: "إسرائيل" لا تستطيع الدفاع عن نفسها دون الولايات المتحدة، لكن ترامب هو الرئيس الوحيد الذي لم يجرؤ على مخاطبة نتنياهو قائلاً: 'اهدأ أو سنوقف الدعم'، معتبراً أن المشكلة ليست هجوماً على إسرائيل بقدر ما هي انتقاد للقيادة الأميركية لفشلها في ضبط حليفها. وصف ذلك بـ"العبودية والسيطرة الكاملة لشخص على آخر".

وأضاف أنه نادم على دعمه لترامب خلال حملة 2024، موضحاً أنه يشعر بالعذاب لكونه "ضلّل الجمهور" وأنه يعتذر عن ذلك، معتبراً أن مشاركته في تشجيع الحرب على إيران تعد خيانة لقاعدته التي آمنت بعدم الانخراط في حروب خارجية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ما السيناريو الأرجح بين إيران وأمريكا؟

ما السيناريو الأرجح بين إيران وأمريكا؟

الولایات المتحدة تخسر في 3 جبهات

الولایات المتحدة تخسر في 3 جبهات

إيران تحذّر اميركا من أي مرافقة للسفن في مضيق هرمز

إيران تحذّر اميركا من أي مرافقة للسفن في مضيق هرمز

0% ...

آخرالاخبار

المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم

المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية

مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة

حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية

عراقجي يجري محادثات هاتفية مع وزيري خارجية الجزائر وتركمنستان

"حنظلة" في عملية "الموت المبكر".. إرسال تحذير عاجل لـ400 ضابط بالبحرية الأمريكية+صورة

الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان