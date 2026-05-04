الجيش الايراني: حذرنا المدمرات الأمريكية في نطاق مضيق هرمز

ووفقاً لبيان دائرة العلاقات العامة للجيش الايراني، كانت المدمرات الأمريكية قد حاولت قبل ساعات، بعد إطفاء راداراتها في بحر عُمان، الاقتراب من مضيق هرمز، لكنها فور تشغيلها راداراتها تم اكتشافها، وواجهت تحذيراً لاسلكياً من القوات البحرية للجيش الإيراني بشأن مخاطر انتهاك وقف إطلاق النار.

وبعد تجاهل المدمرات الأمريكية للتحذير، أعلن أبطال الجيش في تحذير ثانٍ وبوضوح أن أي محاولة لدخول مضيق هرمز ستعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وستواجه رداً من القوات البحرية.

في هذه المرحلة، ونتيجة لتجاهل المدمرات الأمريكية الصهيونية للتحذير الأول، أطلقت القوات البحرية للجيش طلقات تحذيرية بصواريخ كروز والصواريخ والطائرات المسيرة القتالية في محيط زوارق العدو المعتدي، محذرةً إياه من أن مسؤولية وعواقب هذه الأعمال الخطيرة تقع على عاتق العدو المعادي.