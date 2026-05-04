المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

الجيش الايراني: حذرنا المدمرات الأمريكية في نطاق مضيق هرمز

الإثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٦
٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش
الجيش الايراني: حذرنا المدمرات الأمريكية في نطاق مضيق هرمز
أعلنت القوات البحرية للجيش الإيراني، بعد رصدها وتحديدها لمدمرات الجيش الأمريكي في نطاق مضيق هرمز، ومن خلال إطلاقها طلقات تحذيرية في نطاق تحرك مدمرات العدو المعادي، أن مسؤولية عواقب هذه الأعمال الخطيرة تقع على عاتق العدو الأمريكي الصهيوني.

ووفقاً لبيان دائرة العلاقات العامة للجيش الايراني، كانت المدمرات الأمريكية قد حاولت قبل ساعات، بعد إطفاء راداراتها في بحر عُمان، الاقتراب من مضيق هرمز، لكنها فور تشغيلها راداراتها تم اكتشافها، وواجهت تحذيراً لاسلكياً من القوات البحرية للجيش الإيراني بشأن مخاطر انتهاك وقف إطلاق النار.

وبعد تجاهل المدمرات الأمريكية للتحذير، أعلن أبطال الجيش في تحذير ثانٍ وبوضوح أن أي محاولة لدخول مضيق هرمز ستعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وستواجه رداً من القوات البحرية.

في هذه المرحلة، ونتيجة لتجاهل المدمرات الأمريكية الصهيونية للتحذير الأول، أطلقت القوات البحرية للجيش طلقات تحذيرية بصواريخ كروز والصواريخ والطائرات المسيرة القتالية في محيط زوارق العدو المعتدي، محذرةً إياه من أن مسؤولية وعواقب هذه الأعمال الخطيرة تقع على عاتق العدو المعادي.

