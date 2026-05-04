المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

عراقجي: لا مفاوضات نووية حاليا ومضيق هرمز لن يعود كما كان

الإثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٦
٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش
عراقجي: لا مفاوضات نووية حاليا ومضيق هرمز لن يعود كما كان
أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خلال تقرير رفعه لأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الاسلامي، أن ايران تعمل على تطوير آلية لإدارة مضيق هرمز، وأن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق.

وقدم عراقجي في هذا الاجتماع تقريرًا عن أنشطة وخطط وإجراءات جهاز السياسة الخارجية بأكمله خلال حرب الأربعين يومًا وما بعدها وحتى اليوم، لا سيما فيما يتعلق بمسألة المفاوضات".

وأشار عراقجي في معرض حديثه عن المكانة المتميزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الحرب الأخيرة، وتغير نظرة العالم إلى الشعب الإيراني عقب صموده في حرب الأربعين يومًا، إلى أنه على الرغم من بعض الخسائر، فقد جلبت الحرب الأخيرة بركاتٍ جمة بفضل دماء القائد الشهيد والشهداء الآخرين، ومن واجبنا فهمها وحمايتها.

وأكد عراقجي أن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تغيرت كثيرًا عما كانت عليه قبل حرب الأربعين يومًا، وأنهم ينظرون إلى إيران كقوة عظمى وهامة؛ فقد ظن العدو أن إيران قد ضعفت، لكنه رأى في هذه الحرب أن إيران وقفت في وجه أكبر قوة مسلحة في العالم، وفي وجه قوتين نوويتين، وأفشلتهما في تحقيق أهدافهما.

لن يُسمح بمرور السفن المعادية

واضاف عراقجي أننا نعمل على تطوير آلية لإدارة مضيق هرمز، وأن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق، ولن يُسمح بمرور السفن المعادية.

هذا وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: كما أعلن عراقجي أن المقاومة هي سر قوتنا، وبفضل دماء القائد الشهيد، أصبحت إيران لاعباً إقليمياً رئيسياً وفاعلاً على الصعيد العالمي، ووزارة الخارجية مسؤولة أيضاً عن الحفاظ على مكتسبات الحرب وتعزيزها.

وتابع: أعلن وزير الخارجية، من خلال عرض تقرير من منظور القوى الأخرى حول الحرب الأخيرة، أن تلك القوى اعترفت بأنها استهانت بقوة الدولة والقوات المسلحة والمسؤولين الإيرانيين، وأن إيران دولة قوية.

جميع مسؤولي الدولة متحدون

وصرح رضائي: أكد عراقجي على وجود وحدة وتناغم كاملين بين الجهاز الدبلوماسي والميداني، مدعومين بحضور الشعب في الشوارع؛ هذه الوحدة غير مسبوقة، وجميع مسؤولي الدولة كانوا ولا يزالون متحدين في الممارسة، ويتصرفون طاعةً للمرشد الأعلى للثورة، ويخضعون جميعًا لقراراته.

وتابع: وفقًا لتوضيحات وزير الخارجية، فإننا لا نتفاوض حاليًا مع العدو في المجال النووي، ونحن على أهبة الاستعداد لأي سيناريو. كما نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.

