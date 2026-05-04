عراقجي: لا مفاوضات نووية حاليا ومضيق هرمز لن يعود كما كان

وقدم عراقجي في هذا الاجتماع تقريرًا عن أنشطة وخطط وإجراءات جهاز السياسة الخارجية بأكمله خلال حرب الأربعين يومًا وما بعدها وحتى اليوم، لا سيما فيما يتعلق بمسألة المفاوضات".

وأشار عراقجي في معرض حديثه عن المكانة المتميزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الحرب الأخيرة، وتغير نظرة العالم إلى الشعب الإيراني عقب صموده في حرب الأربعين يومًا، إلى أنه على الرغم من بعض الخسائر، فقد جلبت الحرب الأخيرة بركاتٍ جمة بفضل دماء القائد الشهيد والشهداء الآخرين، ومن واجبنا فهمها وحمايتها.

وأكد عراقجي أن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تغيرت كثيرًا عما كانت عليه قبل حرب الأربعين يومًا، وأنهم ينظرون إلى إيران كقوة عظمى وهامة؛ فقد ظن العدو أن إيران قد ضعفت، لكنه رأى في هذه الحرب أن إيران وقفت في وجه أكبر قوة مسلحة في العالم، وفي وجه قوتين نوويتين، وأفشلتهما في تحقيق أهدافهما.

لن يُسمح بمرور السفن المعادية

واضاف عراقجي أننا نعمل على تطوير آلية لإدارة مضيق هرمز، وأن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق، ولن يُسمح بمرور السفن المعادية.

هذا وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: كما أعلن عراقجي أن المقاومة هي سر قوتنا، وبفضل دماء القائد الشهيد، أصبحت إيران لاعباً إقليمياً رئيسياً وفاعلاً على الصعيد العالمي، ووزارة الخارجية مسؤولة أيضاً عن الحفاظ على مكتسبات الحرب وتعزيزها.

وتابع: أعلن وزير الخارجية، من خلال عرض تقرير من منظور القوى الأخرى حول الحرب الأخيرة، أن تلك القوى اعترفت بأنها استهانت بقوة الدولة والقوات المسلحة والمسؤولين الإيرانيين، وأن إيران دولة قوية.

جميع مسؤولي الدولة متحدون

وصرح رضائي: أكد عراقجي على وجود وحدة وتناغم كاملين بين الجهاز الدبلوماسي والميداني، مدعومين بحضور الشعب في الشوارع؛ هذه الوحدة غير مسبوقة، وجميع مسؤولي الدولة كانوا ولا يزالون متحدين في الممارسة، ويتصرفون طاعةً للمرشد الأعلى للثورة، ويخضعون جميعًا لقراراته.

وتابع: وفقًا لتوضيحات وزير الخارجية، فإننا لا نتفاوض حاليًا مع العدو في المجال النووي، ونحن على أهبة الاستعداد لأي سيناريو. كما نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.