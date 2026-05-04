الجيش الإسرائيلي يواجه مأزقا استراتيجيا ومعادلة معقدة في جبهة جنوب لبنان الإثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٦ ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش في مشهد إقليمي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، تبرز الجبهة الجنوبية للبنان كواحدة من أخطر بؤر التوتر، حيث تتقاطع الحسابات العسكرية مع الضغوط السياسية الدولية. اعترافات غير مسبوقة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تكشف عن مأزق استراتيجي خانق؛ لا قدرة على التقدم، ولا خيار للتراجع، في ظل معادلة ميدانية وسياسية شديدة الحساسية... للمزيد إليكم الفيديو المرفق... كلمات دليلية الجبهة الجنوبية للبنان مواجهات حزب الله وإسرائيل