"حنظلة" في عملية "الموت المبكر".. إرسال تحذير عاجل لـ400 ضابط بالبحرية الأمريكية+صورة

واكدت المجموعة أن هذه القائمة تم سحبها قبل ساعات فقط من إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي، مشيرة إلى أن هؤلاء الضباط منتشرون حالياً في مختلف أنحاء مياه الخليج الفارسي.

وقد تضمنت رسالة "حنظلة" تفاصيل دقيقة حول الرتب العسكرية والوحدات العملياتية التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد.

ووصفت "حنظلة" في رسالتها هذا الإجراء بأنه يتجاوز مجرد التحذير، مؤكدة قدرتها على رصد ومراقبة "الأسطول الأمريكي" في المنطقة.



وجاء في الرسالة: ظلال المقاومة ترصد كل تحركاتكم؛ فلا توجد سفينة، ولا قاعدة، ولا مسار يغيب عن أنظارنا.

وبحسب ما أعلنته مجموعة القراصنة، فقد تم إرسال تحذير عاجل ومباشر إلى الهواتف المؤمنة لهؤلاء الضباط، جاء فيه: "باختياركم طريق الغطرسة والعدوان، فقد اخترتم موتكم المبكر.. البحر لم يعد آمناً لكم بعد الآن".