مسؤول عسكري: حادثة حريق الفجيرة كانت نتاج مغامرة أمريكية

عقب نشر خبر الحريق الهائل في منشآت النفط بميناء الفجيرة، ونسبته إلى القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال مسؤول عسكري: لم تكن لدى الجمهورية الإسلامية أي خطة مسبقة لمهاجمة منشآت النفط المذكورة، وما حدث كان نتيجة مغامرة عسكرية أمريكية لإنشاء ممر للسفن لعبور مضيق هرمز المحظور بشكل غير قانوني، ويجب محاسبة الجيش الأمريكي على ذلك.

وأضاف: يجب على القادة الأمريكيين وضع حد لهذا السلوك المشين المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية، ووقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصادات جميع دول العالم.