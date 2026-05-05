تفاصيل اجتماع عراقجي ولجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية

واستعرض عباس عراقجي الإثنين، خلال الاجتماع رؤى إيران ومواقف الدول الأخرى أمام نواب الشعب.

كما أطلع وزير الخارجية النواب على المبادرات والمقترحات المطروحة في مفاوضات إيران-أمريكا بإسلام آباد، وآخر المسارات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية والجهود الجارية لإنهاء الحرب المفروضة.

وحلل وزير الخارجية تضحيات وصمود القوات المسلحة منقطع النظير، والحضور الواعي للشعب الإيراني الأبي في الساحات والميادين، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية -بفضل ثبات وشجاعة الشعب وغيرته المشهودة- باتت فاعلاً مقتدراً للغاية في حماية مصالح الشعب الإيراني وحقوقه.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عن تقديرهم لجهود الجهاز الدبلوماسي خلال فترة الحرب، وطرحوا وجهات نظرهم وهواجسهم حول القضايا وآفاق المفاوضات، مؤكدين ضرورة استخدام الدبلوماسية لكافة طاقاتها بروح جهادية ونهج ابداعي لتأمين مصالح إيران وحقوقها المشروعة.