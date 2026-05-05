المصدر العسكري: على المسؤولين الأميركيين وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم
المصدر العسكري: يجب على المسؤولين الأميركيين أن يكفوا عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية
مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة
حازم قاسم: نؤكد حرصنا المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء، إلى مقاربات مقبولة لشعبنا بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: التهديدات التي يطلقها الإعلام العبري باستئناف الحرب على غزة تُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية
الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدات برعشيت وكفردونين وفرون والغندورية وصفد البطيخ جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
ريا نوفوستي: بوتين يتخذ قراراً بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في النزاع مع أوكرانيا

تفاصيل اجتماع عراقجي ولجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية

الإثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٦
٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش
تفاصيل اجتماع عراقجي ولجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية
قدم وزير الخارجية الإيراني، خلال مشاركته، في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، تقريراً شاملاً حول تطورات السياسة والعلاقات الخارجية، والمنعطفات الدبلوماسية منذ اندلاع الحرب المفروضة في 28 فبراير 2026 وحتى الآن.

واستعرض عباس عراقجي الإثنين، خلال الاجتماع رؤى إيران ومواقف الدول الأخرى أمام نواب الشعب.

كما أطلع وزير الخارجية النواب على المبادرات والمقترحات المطروحة في مفاوضات إيران-أمريكا بإسلام آباد، وآخر المسارات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية والجهود الجارية لإنهاء الحرب المفروضة.

وحلل وزير الخارجية تضحيات وصمود القوات المسلحة منقطع النظير، والحضور الواعي للشعب الإيراني الأبي في الساحات والميادين، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية -بفضل ثبات وشجاعة الشعب وغيرته المشهودة- باتت فاعلاً مقتدراً للغاية في حماية مصالح الشعب الإيراني وحقوقه.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عن تقديرهم لجهود الجهاز الدبلوماسي خلال فترة الحرب، وطرحوا وجهات نظرهم وهواجسهم حول القضايا وآفاق المفاوضات، مؤكدين ضرورة استخدام الدبلوماسية لكافة طاقاتها بروح جهادية ونهج ابداعي لتأمين مصالح إيران وحقوقها المشروعة.

مسؤول عسكري: حادثة حريق الفجيرة كانت نتاج مغامرة أمريكية

عراقجي يجري محادثات هاتفية مع وزيري خارجية الجزائر وتركمنستان

عراقجي: لا مفاوضات نووية حاليا ومضيق هرمز لن يعود كما كان

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والبرازيل

الأدميرال أحمديان: تكلفة أي قرار للعدو ستتجاوز عتبة التحمل

تفاصيل اجتماع عراقجي ولجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية

عارف: إدارة مضيق هرمز حق إيراني لا جدال فيه

مسؤول عسكري: حادثة حريق الفجيرة كانت نتاج مغامرة أمريكية

مسؤول عسكري ايراني: حادثة حريق الفجيرة كانت نتاج مغامرة أمريكية لإنشاء ممر للسفن لعبور مضيق هرمز، ويجب محاسبة الجيش الأمريكي على ذلك.

