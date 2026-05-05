المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا جرافة D9 تابعة لـ"جيش" العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بمحلقة انقضاضية وحققنا إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا دبابة "ميركافا" في بلدة القوزح بمحلقة انقضاضية وحققنا إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا تجمعاً لآليات وجنود "جيش" العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بالأسلحة الصاروخية
القناة 7 عن الوزير الصهيوني سموتريتش: لا أهتم بعدد "القتلى" من الأعداء وما يعنيني هو السيطرة على مساحات واسعة من أراضيهم
القناة 7 العبرية عن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا
قوات الاحتلال تشرع بعملية هدم في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة
منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الركاب المصابين بفيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" إلى 7
القنصلية العامة الروسية في أصفهان بإيران أعلنت عن استئناف أعمالها يوم غد الأربعاء 6 مايو
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: العدو يركز على فرض ضغط اقتصادي وسنتعامل بحزم مع من يحاول استغلال الوضع الراهن
قوات الاحتلال تغلق بالسواتر الترابية قرية حرملة جنوب شرق بيت لحم في فلسطين المحتلة

أمريكا استهدفت زورقي بضائع مدنيين بدلاً من زوارق الحرس الثوري السريعة

الثلاثاء ٠٥ مايو ٢٠٢٦
١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش
أمريكا استهدفت زورقي بضائع مدنيين بدلاً من زوارق الحرس الثوري السريعة
أعلن مصدر عسكري أن أمريكا استهدفت زورقي بضائع مدنيين بدلاً من زوارق الحرس الثوري السريعة.

وقال المصدر: عقب المزاعم العارية عن الصحة للجيش الأمريكي حول استهداف 6 زوارق إيرانية سريعة، وبما أن أيّاً من القطع البحرية القتالية التابعة للحرس الثوري لم تتعرض لأي هجوم، تم إجراء تحقيقات موسعة عبر المصادر المحلية للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات.

وقد تبين أن القوات الأمريكية المعتدية قامت بإطلاق النار على زورقي شحن صغيرين يعودان لمواطنين مدنيين، كانا في طريقهما من منطقة خصب على السواحل العمانية نحو الشواطئ الإيرانية، مما أسفر عن تدمير القاربين واستشهاد 5 مدنيين كانوا على متنهما.

وشدد المصدر على أن الأمريكيين يجب أن يتحملوا المسؤولية ويحاسبوا على ارتكاب هذه الجريمة.

وأكد المصدر العسكري أن هذا التصرف المتسرع والطائش من قبل العدو، يعكس حالة الرعب الشديد والكوابيس التي تلاحق العسكريين الأمريكيين من العمليات النوعية لزوارق الحرس الثوري السريعة.

المصدر: وكالة تسنيم

