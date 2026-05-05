أمريكا استهدفت زورقي بضائع مدنيين بدلاً من زوارق الحرس الثوري السريعة

وقال المصدر: عقب المزاعم العارية عن الصحة للجيش الأمريكي حول استهداف 6 زوارق إيرانية سريعة، وبما أن أيّاً من القطع البحرية القتالية التابعة للحرس الثوري لم تتعرض لأي هجوم، تم إجراء تحقيقات موسعة عبر المصادر المحلية للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات.

وقد تبين أن القوات الأمريكية المعتدية قامت بإطلاق النار على زورقي شحن صغيرين يعودان لمواطنين مدنيين، كانا في طريقهما من منطقة خصب على السواحل العمانية نحو الشواطئ الإيرانية، مما أسفر عن تدمير القاربين واستشهاد 5 مدنيين كانوا على متنهما.

وشدد المصدر على أن الأمريكيين يجب أن يتحملوا المسؤولية ويحاسبوا على ارتكاب هذه الجريمة.

وأكد المصدر العسكري أن هذا التصرف المتسرع والطائش من قبل العدو، يعكس حالة الرعب الشديد والكوابيس التي تلاحق العسكريين الأمريكيين من العمليات النوعية لزوارق الحرس الثوري السريعة.

المصدر: وكالة تسنيم