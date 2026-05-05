المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا جرافة D9 تابعة لـ"جيش" العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بمحلقة انقضاضية وحققنا إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا دبابة "ميركافا" في بلدة القوزح بمحلقة انقضاضية وحققنا إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا تجمعاً لآليات وجنود "جيش" العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بالأسلحة الصاروخية
القناة 7 عن الوزير الصهيوني سموتريتش: لا أهتم بعدد "القتلى" من الأعداء وما يعنيني هو السيطرة على مساحات واسعة من أراضيهم
القناة 7 العبرية عن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا
قوات الاحتلال تشرع بعملية هدم في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة
منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الركاب المصابين بفيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" إلى 7
القنصلية العامة الروسية في أصفهان بإيران أعلنت عن استئناف أعمالها يوم غد الأربعاء 6 مايو
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: العدو يركز على فرض ضغط اقتصادي وسنتعامل بحزم مع من يحاول استغلال الوضع الراهن
قوات الاحتلال تغلق بالسواتر الترابية قرية حرملة جنوب شرق بيت لحم في فلسطين المحتلة

لا جدوى من الاتفاقيات النووية دون الأخذ في الاعتبار قدرات باريس ولندن

الثلاثاء ٠٥ مايو ٢٠٢٦
٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش
لا جدوى من الاتفاقيات النووية دون الأخذ في الاعتبار قدرات باريس ولندن
صرح السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف بأن روسيا لا ترى أي جدوى في الاتفاقيات حول الأسلحة النووية إن لم تأخذ بعين الاعتبار القدرات الفرنسية والبريطانية.

وأضاف: "لقد قلنا منذ البداية إنه بالنظر إلى مستويات خفض الأسلحة النووية التي حققناها بالفعل، فإن القدرات النووية الفرنسية والبريطانية بدأت تكتسب أهمية، لذلك، بدون مشاركتهما في هذه الاتفاقيات، لا نرى أي آفاق حقيقية".

وتابع: "يرفض الفرنسيون هذا الأمر رفضا قاطعا، وفي الوقت نفسه يحاولون استفزازنا بمظلتهم النووية".

وأشار السفير الروسي إلى أن الولايات المتحدة أكدت في السنوات الأخيرة أن التوصل إلى أي اتفاقيات نووية عالمية يتطلب مشاركة الصين في هذه المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار قدراتها النووية.

هذا وحذر السفير الروسي في وقت سابق، من أن التصريحات المتصاعدة بشأن توسيع المكون النووي الأوروبي تشكل تهديدا مباشرا لمنظومة عدم الانتشار النووي الدولية.

