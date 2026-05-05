لا جدوى من الاتفاقيات النووية دون الأخذ في الاعتبار قدرات باريس ولندن

وأضاف: "لقد قلنا منذ البداية إنه بالنظر إلى مستويات خفض الأسلحة النووية التي حققناها بالفعل، فإن القدرات النووية الفرنسية والبريطانية بدأت تكتسب أهمية، لذلك، بدون مشاركتهما في هذه الاتفاقيات، لا نرى أي آفاق حقيقية".

وتابع: "يرفض الفرنسيون هذا الأمر رفضا قاطعا، وفي الوقت نفسه يحاولون استفزازنا بمظلتهم النووية".

وأشار السفير الروسي إلى أن الولايات المتحدة أكدت في السنوات الأخيرة أن التوصل إلى أي اتفاقيات نووية عالمية يتطلب مشاركة الصين في هذه المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار قدراتها النووية.

هذا وحذر السفير الروسي في وقت سابق، من أن التصريحات المتصاعدة بشأن توسيع المكون النووي الأوروبي تشكل تهديدا مباشرا لمنظومة عدم الانتشار النووي الدولية.