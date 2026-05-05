المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا جرافة D9 تابعة لـ"جيش" العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بمحلقة انقضاضية وحققنا إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا دبابة "ميركافا" في بلدة القوزح بمحلقة انقضاضية وحققنا إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا تجمعاً لآليات وجنود "جيش" العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بالأسلحة الصاروخية
القناة 7 عن الوزير الصهيوني سموتريتش: لا أهتم بعدد "القتلى" من الأعداء وما يعنيني هو السيطرة على مساحات واسعة من أراضيهم
القناة 7 العبرية عن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا
قوات الاحتلال تشرع بعملية هدم في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة
منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الركاب المصابين بفيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" إلى 7
القنصلية العامة الروسية في أصفهان بإيران أعلنت عن استئناف أعمالها يوم غد الأربعاء 6 مايو
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: العدو يركز على فرض ضغط اقتصادي وسنتعامل بحزم مع من يحاول استغلال الوضع الراهن
قوات الاحتلال تغلق بالسواتر الترابية قرية حرملة جنوب شرق بيت لحم في فلسطين المحتلة

إيرواني: تحصين المعتدين من المحاسبة لن يغير من الحقائق القانونية شيئاً

الثلاثاء ٠٥ مايو ٢٠٢٦
٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش
إيرواني: تحصين المعتدين من المحاسبة لن يغير من الحقائق القانونية شيئاً
أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني"، في رسالته التي وجهها إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية (الصين)، أن تحصين المعتدين من المحاسبة لن يغير من الحقائق القانونية شيئاً.

وأوضح إيرواني في رسالته هذه التي وجهها يوم أمس الإثنين (بالتوقيت المحلي) قائلا: إن أي محاولة لقلب الحقائق أو منح مرتكبي العدوان حصانة من المساءلة، لن تغير الوقائع القانونية، ولن تعفي المسؤولين عن هذه الأفعال من التزاماتهم وتبعاتهم الدولية.

إيرواني: يجب محاسبة جميع الدول المشاركة في العدوان الصهيوأميركي على ايران

وفيما يلي النص الكامل لرسالة إيران إلى الأمم المتحدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على تعليمات حكومتي، وفي معرض الرد على المراسلة المؤرخة في 23 نيسان/أبريل 2026 الصادرة عن المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيساً للدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية، والتي تضمنت القرار رقم 9245 الصادر عن المجلس المذكور؛ نود إحاطتكم علماً بما يلي:

ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضاً قاطعاً لا لبس فيه القرار المذكور، وما تضمنه من اتهامات واهية ومضللة وذات دوافع سياسية. إن إيران تعتبر هذا القرار منحازاً بشكل سافر، ويفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، كما ترى فيه محاولة متعمدة لترويج رواية سياسية أحادية الجانب ومخطط لها مسبقاً. ومن المؤسف للغاية أن هذا القرار المزعوم يتجاهل عمداً الأسباب الجذرية التي لا يمكن إنكارها للوضع الراهن على الساحة.

لقد أغفل هذا القرار بوضوح حقيقة مركزية لا تقبل الجدل؛ وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي ارتكبا أعمالاً عدوانية عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشنا هجمات مسلحة غير قانونية وغير مبررة ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها. وبدلاً من ذلك، يسعى القرار إلى تحريف الوقائع التاريخية والإطار القانوني المعمول به، من خلال تحميل المسؤولية لإيران -بشكل مخالف للحقيقة- بصفتها الدولة الضحية لهذا العدوان غير القانوني.

إن الموقف القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الأسباب الجذرية للوضع الحالي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وممارستها القانونية لحقها الفطري في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي -بما في ذلك الإجراءات المتخذة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز- فضلاً عن المسؤولية الدولية لكل من قطر، و البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، جراء أعمالهم غير المشروعة دولياً ودورهم الذي لا يمكن إنكاره في تقديم المساعدة والدعم للمعتدي؛ قد تم إبلاغه مسبقاً في عدة مناسبات إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أن أي محاولة لقلب الحقائق أو منح مرتكبي العدوان حصانة من المساءلة، لن تغير الوقائع القانونية، ولن تعفي المسؤولين عنها من التزاماتهم وتبعاتهم الدولية.

إيرواني: يجب محاسبة جميع الدول المشاركة في العدوان الصهيوأميركي على ايران

إيرواني: لإيران كامل الحق في مواجهة تصرفات أمريكا الوقحة وقرصنتها

إيرواني: الكيان الصهيوني الإرهابي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الإقليميين

إيرواني: حصار إيران واحتجاز سفنها يُعد انتهاكاً للقوانين الدولية

اندلاع خلاف حاد 'بريطاني أميركي' باجتماعات صندوق النقد الدولي

