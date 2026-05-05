المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا جرافة D9 تابعة لـ"جيش" العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بمحلقة انقضاضية وحققنا إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا دبابة "ميركافا" في بلدة القوزح بمحلقة انقضاضية وحققنا إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا تجمعاً لآليات وجنود "جيش" العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بالأسلحة الصاروخية
القناة 7 عن الوزير الصهيوني سموتريتش: لا أهتم بعدد "القتلى" من الأعداء وما يعنيني هو السيطرة على مساحات واسعة من أراضيهم
القناة 7 العبرية عن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا
قوات الاحتلال تشرع بعملية هدم في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة
منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الركاب المصابين بفيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" إلى 7
القنصلية العامة الروسية في أصفهان بإيران أعلنت عن استئناف أعمالها يوم غد الأربعاء 6 مايو
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: العدو يركز على فرض ضغط اقتصادي وسنتعامل بحزم مع من يحاول استغلال الوضع الراهن
قوات الاحتلال تغلق بالسواتر الترابية قرية حرملة جنوب شرق بيت لحم في فلسطين المحتلة

على خلفية انتقادات بريطانية صريحة للحرب على إيران..

اندلاع خلاف حاد 'بريطاني أميركي' باجتماعات صندوق النقد الدولي

الثلاثاء ٠٥ مايو ٢٠٢٦
٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش
إندلع خلاف بريطاني أميركي حاد بين وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ونظيرها الأمريكي سكوت بيسنت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن الشهر الماضي.

أعلنت ذلك صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن "مصادر مطلعة"، حيث جاء الخلاف بين الجانبين على خلفية انتقادات بريطانية صريحة للحرب على إيران، في تطور يعكس تبايناً متزايداً داخل المعسكر الغربي.

وحسب المصادر، أثارت تصريحات ريفز التي أدلت بها في 15 أبريل لقناة "سي إن بي سي"، والتي شككت فيها بوضوح أهداف الحرب واعتبرت أنها لم تجعل العالم أكثر أماناً، غضب بيسنت.

وخلال لقاء جمع الطرفين في اليوم ذاته، وجّه وزير الخزانة الأمريكي توبيخاً حاداً لنظيرته البريطانية، حيث زعم أن العمليات العسكرية عززت الأمن العالمي، بل وادعى باحتمال تعرض لندن لهجوم نووي في حال عدم التصدي لإيران.

غير أن ريفز ردت بحدة، مؤكدة استقلالية موقفها ورفضها لأسلوب الحديث، قائلة للوزير الأمريكي "أنا لا أعمل لديك"، ومجددة انتقادها لغياب استراتيجية واضحة للحرب وتكاليفه الاقتصادية المتزايدة، بحسب مصادر الصحيفة.

وجاءت هذه الخلافات تزامنا مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من أي دولة أخرى في مجموعة السبع، نتيجة تداعيات الحرب، فيما حذر بنك إنجلترا من سيناريوهات قد تدفع إلى تشديد قوي للسياسة النقدية لمواجهة التضخم.

وفي هذا السياق، أشار مسؤول بريطاني إلى أن ريفز كانت "صريحة، علناً وسراً، بشأن أخطاء الحرب وتبعاتها الاقتصادية"، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على الأسر البريطانية.

ما بعد العدوان على إيران.. انهيار إماراتي، تراجع إسرائيلي، وركود بريطاني

