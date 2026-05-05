عاجل:
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدف مجاهدونا تجمّعاً لآليّات "الجيش" الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة
واشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: البعض في إدارة ترامب يقول إنّ الخطوط الحمر لـ"إسرائيل" قد لا تكون مفهومة بشكل كاف
واشنطن بوست عن خبراء: رسالة النواب الديمقراطيين بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي تكسر أحد المحرمات في الولايات المتحدة
رسالة النواب الديمقراطيين: يتحمل الكونغرس مسؤولية دستورية ليكون على علم كامل بالتوازن النووي في "الشرق الأوسط" وخطر التصعيد
29 نائباً ديمقراطياً في رسالة إلى روبيو: صمت واشنطن بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي لا يمكن الدفاع عنه وسط الحرب ضد إيران
ايجئي: الدعم القانوني لحماية أمن مياهنا الإقليمية غير مشروط وشامل وحاسم
ايجئي: الدعم القانوني لسيادة "النظام الجديد" في هذه المنطقة هو مهمتنا الحتمية وهذا الأمر غير قابل للنقاش
رئيس السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني ايجئي: مرحلة النظام المؤقت في مياه الخليج الفارسي قد انتهت
الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر غالون البنزين من 2.98 دولار عند الحرب على إيران إلى 4.48 دولار
الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر البنزين لأكثر من 50% منذ بدء الحرب على إيران

صحيفة عبرية: إيران اخترقت ولسنوات معهد (INSS) الأمني للكيان

الثلاثاء ٠٥ مايو ٢٠٢٦
٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش
اعترفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها، بتمكن المخابرات الإيرانية من إحداث إختراق استخباراتي واسع النطاق لأحد الكيانات الأمنية التابعة للكيان الصهيوني.

وذكرت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن التحقيقات أظهرت أن المخابرات الإيرانية تمكنت لسنوات من اختراق أنظمة "معهد دراسات الأمن الداخلي" (INSS) التابع للكيان الصهيوني بنجاح، وسرقت آلاف رسائل البريد الإلكتروني والوثائق والمعلومات الشخصية الحساسة التي تعود لمسؤولين سابقين في هذه المؤسسة الأمنية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الهجمات السيبرانية بدأت قبل خمس سنوات على الأقل.

وتابعت الصحيفة بالقول:

** في عام 2022، أفاد الدكتور راز زيمت، رئيس برنامج إيران في المعهد المذكور، بأن قراصنة إيرانيين نجحوا في الوصول إلى كتابه قبل أسبوع من نشره.

** وفي عام 2024، حذرت مايكروسوفت من استهداف حساب بريد إلكتروني لأحد باحثي المعهد المذكور من قبل جهة فاعلة تعمل في طهران.

وأوضحت الصحيفة، ان هاتين مجرد حالتين من بين عشرات حالات الهجمات السيبرانية. والمعلومات التي كشفها قراصنة المخابرات الإيرانية في الأشهر الأخيرة ترسم صورة أوضح بكثير.

كما أكد التقرير أنه بعد أيام قليلة من بدء العدوان الأخير، أعلنت مجموعة قرصنة تُدعى "حنظلة" أنها اخترقت الشبكة الداخلية لهذا المعهد واخترقت عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني والملفات.

وقالت الصحيفة، ان تحقيقات "هآرتس"، بناءً على تحليل الملفات، تظهر أن هذه التسريبات ليست سوى غيض من فيض. وقبل سنوات من ذلك، استخدمت إيران هذه المعلومات المقرصنة في عملية استخباراتية أوسع شملت مراقبة تحركات عملاء صهاينة.

وتكشف التحقيقات أن هذا المعهد كان على الأقل لمدة ست سنوات محوراً للاختراقات السيبرانية الإيرانية، ويعاني من ضعف شديد في هذا الخصوص.

كما أن موظفي هذا المعهد تربطهم علاقات وثيقة بالمؤسسات الأمنية للكيان الصهيوني، بما في ذلك جهاز "الموساد".

