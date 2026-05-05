نازحو جنوب لبنان يؤكدون على المقاومة رغم قسوة الإيواء والتشريد الثلاثاء ٠٥ مايو ٢٠٢٦ ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش يستمر الاحتلال خرقه اتفاق وقف إطلاق النار ويستمر بدفع الناس الى التهجير في محاولة منه لتقليب المواقف والضغط على أبناء القرى الجنوبية لوضعهم في مواجهة مع المقاومة. ويعكس الواقع الحقيقي مدى تضحيات هؤلاء الناس وتمسكهم بأن المقاومة وحده القادرة على استرجاع حقوقهم وحفظ كرامتهم. كاميرا العالم زارت خيم الإيواء في وسط بيروت واستطلعت آراء النازحين الذين عبروا عن إصرارهم العودة الى قراهم. للمزيد إليكم الفيديو المرفق... كلمات دليلية الغارات الإسرائيلية على لبنان النازحون اللبنانيون