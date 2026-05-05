عاجل:
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدف مجاهدونا تجمّعاً لآليّات "الجيش" الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة
واشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: البعض في إدارة ترامب يقول إنّ الخطوط الحمر لـ"إسرائيل" قد لا تكون مفهومة بشكل كاف
واشنطن بوست عن خبراء: رسالة النواب الديمقراطيين بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي تكسر أحد المحرمات في الولايات المتحدة
رسالة النواب الديمقراطيين: يتحمل الكونغرس مسؤولية دستورية ليكون على علم كامل بالتوازن النووي في "الشرق الأوسط" وخطر التصعيد
29 نائباً ديمقراطياً في رسالة إلى روبيو: صمت واشنطن بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي لا يمكن الدفاع عنه وسط الحرب ضد إيران
ايجئي: الدعم القانوني لحماية أمن مياهنا الإقليمية غير مشروط وشامل وحاسم
ايجئي: الدعم القانوني لسيادة "النظام الجديد" في هذه المنطقة هو مهمتنا الحتمية وهذا الأمر غير قابل للنقاش
رئيس السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني ايجئي: مرحلة النظام المؤقت في مياه الخليج الفارسي قد انتهت
الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر غالون البنزين من 2.98 دولار عند الحرب على إيران إلى 4.48 دولار
الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر البنزين لأكثر من 50% منذ بدء الحرب على إيران