عاجل:
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدف مجاهدونا تجمّعاً لآليّات "الجيش" الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة
واشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: البعض في إدارة ترامب يقول إنّ الخطوط الحمر لـ"إسرائيل" قد لا تكون مفهومة بشكل كاف
واشنطن بوست عن خبراء: رسالة النواب الديمقراطيين بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي تكسر أحد المحرمات في الولايات المتحدة
رسالة النواب الديمقراطيين: يتحمل الكونغرس مسؤولية دستورية ليكون على علم كامل بالتوازن النووي في "الشرق الأوسط" وخطر التصعيد
29 نائباً ديمقراطياً في رسالة إلى روبيو: صمت واشنطن بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي لا يمكن الدفاع عنه وسط الحرب ضد إيران
ايجئي: الدعم القانوني لحماية أمن مياهنا الإقليمية غير مشروط وشامل وحاسم
ايجئي: الدعم القانوني لسيادة "النظام الجديد" في هذه المنطقة هو مهمتنا الحتمية وهذا الأمر غير قابل للنقاش
رئيس السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني ايجئي: مرحلة النظام المؤقت في مياه الخليج الفارسي قد انتهت
الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر غالون البنزين من 2.98 دولار عند الحرب على إيران إلى 4.48 دولار
الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر البنزين لأكثر من 50% منذ بدء الحرب على إيران

في حديث له مع مجلة 'نيو يوركر' الأميركية..

'أوباما' يكشف عن سعي 'نتنياهو' لدفعه للحرب مع إيران

الثلاثاء ٠٥ مايو ٢٠٢٦
١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش
'أوباما' يكشف عن سعي 'نتنياهو' لدفعه للحرب مع إيران
كشف الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في حديث له مع مجلة "نيويوركر" الأميركية، أنّ رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول دفعه خلال ولايته إلى حربٍ مع إيران، مُششكاً بنتائجها.

وأكد أوباما أنّ نتنياهو قدّم حينها لإقناعه بالحرب على إيران الحجج نفسها التي يقدّمها اليوم للرئيس دونالد ترامب، مُشدداً على وجود توثيق لخلافاته مع نتنياهو.

وأعرب أوباما عن شكوكه بشأن نتيجة الحرب الحالية، وقال "هل هذا جيد في نهاية المطاف لإسرائيل؟ أشك في ذلك، وهل هذا ما هو جيد للولايات المتحدة؟ أشك في ذلك".

وأضاف الرئيس الأميركي السابق: "أعتقد أن تقييمي حينها كان دقيقاً".

وانتقد أوباما التهديدات التي أطلقها ترامب تجاه إيران في الأشهر الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بـ"محو الحضارة".

ويُذكر أنّ نتنياهو عارض الاتفاق النووي الذي تمّ التوصل إليه عام 2015 بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال فترة ولاية أوباما الثانية.

وفي ولايته الأولى، انسحب ترامب بشكل أحادي من هذا الاتفاق عام 2018.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

كارلسون: ترامب رهينة بيد نتنياهو وقرار الحرب على إيران

كارلسون: ترامب رهينة بيد نتنياهو وقرار الحرب على إيران "أغبى قرار" بالتاريخ

إسبانيا: نتنياهو مسؤول عن أعمال قرصنة ضد

إسبانيا: نتنياهو مسؤول عن أعمال قرصنة ضد "أسطول الصمود العالمي"

عراقجي: مقامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار بشكل مباشر

عراقجي: مقامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار بشكل مباشر

ايران وامريكا.. مسار المفاوضات وشروطها

ايران وامريكا.. مسار المفاوضات وشروطها

0% ...

آخرالاخبار

المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدف مجاهدونا تجمّعاً لآليّات "الجيش" الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة

واشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: البعض في إدارة ترامب يقول إنّ الخطوط الحمر لـ"إسرائيل" قد لا تكون مفهومة بشكل كاف

واشنطن بوست عن خبراء: رسالة النواب الديمقراطيين بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي تكسر أحد المحرمات في الولايات المتحدة

رسالة النواب الديمقراطيين: يتحمل الكونغرس مسؤولية دستورية ليكون على علم كامل بالتوازن النووي في "الشرق الأوسط" وخطر التصعيد

29 نائباً ديمقراطياً في رسالة إلى روبيو: صمت واشنطن بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي لا يمكن الدفاع عنه وسط الحرب ضد إيران

ايجئي: الدعم القانوني لحماية أمن مياهنا الإقليمية غير مشروط وشامل وحاسم

ايجئي: الدعم القانوني لسيادة "النظام الجديد" في هذه المنطقة هو مهمتنا الحتمية وهذا الأمر غير قابل للنقاش

رئيس السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني ايجئي: مرحلة النظام المؤقت في مياه الخليج الفارسي قد انتهت

الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر غالون البنزين من 2.98 دولار عند الحرب على إيران إلى 4.48 دولار

الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر البنزين لأكثر من 50% منذ بدء الحرب على إيران