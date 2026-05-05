هزة ارضية سُجلت في العراق شُعر بها في بغداد حتى كربلاء وصولا الى الحدود الايرانية.
روبيو: ترامب يريد صياغة مذكرة تفاهم مع إيران تتناول جميع القضايا الرئيسية التي تتطلب التسوية
رويترز عن وثيقة: وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيناقشون الأسبوع المقبل الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي
خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري: استعراض الأعلام على أسوار المسجد الأقصى ومحاولات فرض وقائع جديدة فيه تمثل عدواناً مرفوضاً ومداناً
حادث إطلاق نار بالقرب من ساحة كي تاون بلازا في كارولتون، بولاية تكساس الامیركية أسفر عن إصابة 5 أشخاص كحصيلة أولية
رئيس وزراء العراق المكلف علي فالح الزيدي يؤكد في اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قدرة العراق على لعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن
رضائي: خطط العدو للإطاحة بالنظام عبر إثارة الشغب والعدوان العسكري والتحركات الانفصالية والهجوم على البنى التحتية باءت بالفشل
رئيس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي: مؤامرات العدو لإثارة الفوضى الداخلية لا تزال مستمرة
حماس: القصف الصهيوني الهمجي المتواصل لجيش الإحتلال في كافة أنحاء قطاع غزة هو تصعيد إجرامي ممنهج، وإعلان دموي باستمرار القتل والعدوان على شعبنا
قيادة البحرية فی حرس الثورة الإيراني: تحويل السفن إلى طرق أخرى أمر غير آمن وسيواجه رداً حاسماً من البحرية التابعة لحرس الثورة

سموتريتش: يحب إنهاء الحرب بتغيير حدود "إسرائيل" في لبنان وسوريا وغزة والضفة

سموتريتش: يحب إنهاء الحرب بتغيير حدود
أكد وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن أولوية بلاده خلال الحرب تتمثل في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي على مختلف الجبهات.

ونقلت القناة السابعة عن سموتريتش، قوله إنه "لا يهتم بعدد القتلى في صفوف الأعداء، بقدر ما يركز على تحقيق مكاسب ميدانية عبر توسيع السيطرة على الأراضي"، معتبراً أن ذلك هو العامل الأهم في الصراع.

وفي تعليقه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أشار إلى وجود خلافات حادة بينهما، مضيفاً أنه يرى أن الحرب يجب أن تنتهي بإحداث تغييرات في حدود "إسرائيل"، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا، إضافة إلى الضفة الغربية.

كما أبدى سموتريتش، رأيه بأن الجيش الإسرائيلي كان ينبغي أن يسيطر على مناطق أوسع في لبنان، معتبراً أن الخصوم لا يركزون على عدد الضربات أو الخسائر البشرية، بل على مسألة فقدان الأراضي.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب عام 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بـ"سياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق".

واحتلت إسرائيل، في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.

حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 72,608 شهيدا

شهادات صادمة لنشطاء "أسطول الصمود" بعد الإفراج من مخالب الإحتلال

سر "الخط الأصفر" في غزة.. أبو الغيط يفضح مخططا إسرائيليا خطيرا

ايطاليا تفتح تحقيقا قضائيا ضد كيان الاحتلال بتهمة الاختطاف

