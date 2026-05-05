عاجل:
غارات إسرائيلية تستهدف بلدات الشعيتية ودير قانون رأس العين وعيتيت والبازورية ومعركة وطيرفلسيه وباتوليه في جنوب لبنان
طيران الاحتلال يعتدي على بلدتي دير قانون رأس العين والشعيتية جنوبي لبنان
الوكالة الوطنية للإعلام: شهيدان و5 جرحى في عدوان طيران الاحتلال على بلدة طورا جنوبي لبنان
منصات إعلامية عبرية: تقارير أولية عن انفجار طائرة من دون طيار في رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية
وسائل إعلام عبرية: طائرة بدون طيار هاجمت هدفاً في مستوطنة "شلومي"
يديعوت أحرونوت: المعتقلون قاموا بتوثيق محطات قطارات ومراكز تسوق وكاميرات مراقبة، وكذلك المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو التي كان بعضهم يدرس فيها
"يديعوت أحرونوت" العبرية: بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك يعلن اعتقال شخص و3 جنود بشبهة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية
"لو فيغارو" الفرنسية: فرنسا تعيد سفيرها إلى الجزائر بعد استدعائه في أبريل/نيسان 2025 وسط أزمة دبلوماسية في العلاقات بين باريس والجزائر
مصادر لبنانية: الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي يستهدف بلدة النميرية جنوبي البلاد
مدفعية الاحتلال تعتدي على بلدات مجدل زون والحنية والمنصوري جنوبي لبنان

فايننشال تايمز: تحذيرات من قفزة أسعار عالمية نتيجة صدمة الطاقة في هرمز

الثلاثاء ٠٥ مايو ٢٠٢٦
١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش
فايننشال تايمز: تحذيرات من قفزة أسعار عالمية نتيجة صدمة الطاقة في هرمز
حذرت صحيفة فايننشال تايمز من أن تعطّل الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى موجة تضخّم عالمية تشمل السلع والخدمات، وليس الوقود فقط.

وقالت الصحيفة إن شركات كبرى ومسؤولين تنفيذيين حذروا من زيادة ضغوط تمرير التكاليف إلى المستهلكين إذا استمرت أزمة الطاقة الناتجة عن تعطل الشحن.

وأفادت تحليلات فايننشال تايمز بأن الإشارات إلى "إجراءات التسعير" و"تمرير التكاليف" في مكالمات أرباح الربع الأول بالولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 2022.

وذكرت الصحيفة أن شركات مثل يونايتد إيرلاينز، كولجيت-بالموليف، و3M أعلنت زيادات في الأسعار، بينما اتّبعت علامات أوروبية مثل ريكيت بنكيزر ويونيليفر نهجًا مماثلًا لحماية هوامش الربح. وبيّن تحليل لمكالمات أرباح شركات مؤشر S&P 500 أن نحو 10% منها ربطت الحرب بزيادات تسعيرية.

كما لفتت فايننشال تايمز إلى ارتفاع الإشارات إلى "الرسوم الإضافية" على الشحن إلى أعلى مستوى منذ 2018، ما يعكس ارتفاع تكاليف الوقود والنقل التي قد تنتقل إلى أسعار السلع النهائية. وحذر رؤساء شركات، بمن فيهم بوب جوردان من ساوث ويست إيرلاينز، من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد يضطرهم لرفع الأسعار ويعرض نماذج أعمالهم لاختبار شديد.

وحسب الصحيفة، إذا استمر إغلاق المضيق لأسابيع فقد تنخفض مخزونات النفط والغاز إلى مستويات ترفع أسعار الطاقة بشكل حاد، مما سيزيد الضغوط التضخمية العالمية عبر سلاسل التوريد وعمليات الإنتاج والنقل. الخلاصة: مدة التعطّل وسرعة احتواء الصراع ستكونان الحاسمتين في تحديد مدى تأثير صدمة هرمز على الأسعار العالمية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تانكر تراكرز: الزوارق الإيرانية السريعة عائق رئيس أمام إعادة فتح مضيق هرمز

تانكر تراكرز: الزوارق الإيرانية السريعة عائق رئيس أمام إعادة فتح مضيق هرمز

قاليباف: يجري حاليا ارساء معادلة جديدة لمضيق هرمز

قاليباف: يجري حاليا ارساء معادلة جديدة لمضيق هرمز

عراقجي: 'مشروع الحرية' الأمريكي في مضيق هرمز هو 'مشروع طريق مسدود'

عراقجي: 'مشروع الحرية' الأمريكي في مضيق هرمز هو 'مشروع طريق مسدود'

عارف: إدارة مضيق هرمز حق إيراني لا جدال فيه

عارف: إدارة مضيق هرمز حق إيراني لا جدال فيه

0% ...

آخرالاخبار

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات الشعيتية ودير قانون رأس العين وعيتيت والبازورية ومعركة وطيرفلسيه وباتوليه في جنوب لبنان

طيران الاحتلال يعتدي على بلدتي دير قانون رأس العين والشعيتية جنوبي لبنان

الوكالة الوطنية للإعلام: شهيدان و5 جرحى في عدوان طيران الاحتلال على بلدة طورا جنوبي لبنان

ترامب يعترف: القوة البحرية الايرانية هاجمت مدمراتنا الثلاث

تفاقم الأزمات النفسية للجنود الإسرائيليين وسط تجاهل قادة الكيان

منصات إعلامية عبرية: تقارير أولية عن انفجار طائرة من دون طيار في رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية

وسائل إعلام عبرية: طائرة بدون طيار هاجمت هدفاً في مستوطنة "شلومي"

يديعوت أحرونوت: المعتقلون قاموا بتوثيق محطات قطارات ومراكز تسوق وكاميرات مراقبة، وكذلك المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو التي كان بعضهم يدرس فيها

"يديعوت أحرونوت" العبرية: بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك يعلن اعتقال شخص و3 جنود بشبهة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية

"لو فيغارو" الفرنسية: فرنسا تعيد سفيرها إلى الجزائر بعد استدعائه في أبريل/نيسان 2025 وسط أزمة دبلوماسية في العلاقات بين باريس والجزائر

الأكثر مشاهدة

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: ادعاء وجود خلافات بين مسؤولين إيرانيين هو مشروع حرب نفسية أميركية

ابراهيم رضائي: استراتيجيتنا هي المقاومة وليس التركيز على المفاوضات

رضائي: بعد 40 يوماً من الحرب نحن مشغولون بإعادة ترتيب القوى للمرحلة المقبلة

رضائي: القدرة الدفاعية لإيران أصبحت أكبر بكثير ونحن مستعدون لأي سيناريو ولتوجيه رد يبعث على الندم للعدو

رضائي: إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف الآخر الشروط والأطر التي حددتها إيران

عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، علي خضريان: واشنطن كانت تنوي القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في مضيق هرمز أمس

خضريان: أميركا واجهت رداً إيرانياً أكثر ضخامة ما أجبرها على الإعلان عن توقف مشروعها في مضيق هرمز

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها

الرئيس بزشكيان لماكرون: أي مفاوضات فعالة تتطلب إنهاء الحرب وضمانات بعدم تكرار الأعمال العدائية

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز

المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية: أمريكا لن تخرج من "المستنقع" دون الاعتراف بحقوقنا والابتعاد عن إسرائيل