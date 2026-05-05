فايننشال تايمز: تحذيرات من قفزة أسعار عالمية نتيجة صدمة الطاقة في هرمز

وقالت الصحيفة إن شركات كبرى ومسؤولين تنفيذيين حذروا من زيادة ضغوط تمرير التكاليف إلى المستهلكين إذا استمرت أزمة الطاقة الناتجة عن تعطل الشحن.

وأفادت تحليلات فايننشال تايمز بأن الإشارات إلى "إجراءات التسعير" و"تمرير التكاليف" في مكالمات أرباح الربع الأول بالولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 2022.

وذكرت الصحيفة أن شركات مثل يونايتد إيرلاينز، كولجيت-بالموليف، و3M أعلنت زيادات في الأسعار، بينما اتّبعت علامات أوروبية مثل ريكيت بنكيزر ويونيليفر نهجًا مماثلًا لحماية هوامش الربح. وبيّن تحليل لمكالمات أرباح شركات مؤشر S&P 500 أن نحو 10% منها ربطت الحرب بزيادات تسعيرية.

كما لفتت فايننشال تايمز إلى ارتفاع الإشارات إلى "الرسوم الإضافية" على الشحن إلى أعلى مستوى منذ 2018، ما يعكس ارتفاع تكاليف الوقود والنقل التي قد تنتقل إلى أسعار السلع النهائية. وحذر رؤساء شركات، بمن فيهم بوب جوردان من ساوث ويست إيرلاينز، من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد يضطرهم لرفع الأسعار ويعرض نماذج أعمالهم لاختبار شديد.

وحسب الصحيفة، إذا استمر إغلاق المضيق لأسابيع فقد تنخفض مخزونات النفط والغاز إلى مستويات ترفع أسعار الطاقة بشكل حاد، مما سيزيد الضغوط التضخمية العالمية عبر سلاسل التوريد وعمليات الإنتاج والنقل. الخلاصة: مدة التعطّل وسرعة احتواء الصراع ستكونان الحاسمتين في تحديد مدى تأثير صدمة هرمز على الأسعار العالمية.