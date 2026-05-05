المقاومة في جنوب لبنان: تدمير دبابات واستهداف مروحية لجيش الاحتلال

وفي بيانات متتالية صادرة عن المقاومة الإسلامية، أعلن حزب الله بأن عملياته بدأت ليل الاثنين عند الساعة 23:45، حيث تم استهداف دبابة "ميركافا" في بلدة البياضة بصاروخ موجه، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة واشتعال النيران فيها.

وتواصلت الهجمات بعد منتصف الليل، إذ استُهدف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في البلدة نفسها بالأسلحة الصاروخية. ومع ساعات الصباح، أعلن الحزب استهداف دبابة أخرى في بلدة القوزح باستخدام مسيّرة انقضاضية، إضافة إلى ضرب جرافات عسكرية من طراز "D9" وآليات دعم في مناطق رشاف ودير سريان.

كما شملت العمليات استهداف آليات أثناء محاولتها سحب معدات متضررة، إلى جانب قصف تجمعات عسكرية بصليات صاروخية وقذائف مدفعية في عدة نقاط، أبرزها البياضة، خلّة الراج، وعدشيت القصير.

وفي تطور لافت، أعلن الحزب عند الساعة 13:35 استهداف مروحية إسرائيلية في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض-جو، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

وامتدت الهجمات حتى ساعات بعد الظهر، حيث أعلن استهداف مربض مدفعية مستحدث في بلدة رب ثلاثين باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية، إلى جانب قصف تجمعات وآليات إسرائيلية في أكثر من موقع.