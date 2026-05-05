هزة ارضية سُجلت في العراق شُعر بها في بغداد حتى كربلاء وصولا الى الحدود الايرانية.
روبيو: ترامب يريد صياغة مذكرة تفاهم مع إيران تتناول جميع القضايا الرئيسية التي تتطلب التسوية
رويترز عن وثيقة: وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيناقشون الأسبوع المقبل الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي
خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري: استعراض الأعلام على أسوار المسجد الأقصى ومحاولات فرض وقائع جديدة فيه تمثل عدواناً مرفوضاً ومداناً
حادث إطلاق نار بالقرب من ساحة كي تاون بلازا في كارولتون، بولاية تكساس الامیركية أسفر عن إصابة 5 أشخاص كحصيلة أولية
رئيس وزراء العراق المكلف علي فالح الزيدي يؤكد في اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قدرة العراق على لعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن
رضائي: خطط العدو للإطاحة بالنظام عبر إثارة الشغب والعدوان العسكري والتحركات الانفصالية والهجوم على البنى التحتية باءت بالفشل
رئيس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي: مؤامرات العدو لإثارة الفوضى الداخلية لا تزال مستمرة
حماس: القصف الصهيوني الهمجي المتواصل لجيش الإحتلال في كافة أنحاء قطاع غزة هو تصعيد إجرامي ممنهج، وإعلان دموي باستمرار القتل والعدوان على شعبنا
قيادة البحرية فی حرس الثورة الإيراني: تحويل السفن إلى طرق أخرى أمر غير آمن وسيواجه رداً حاسماً من البحرية التابعة لحرس الثورة

المقاومة في جنوب لبنان: تدمير دبابات واستهداف مروحية لجيش الاحتلال

الثلاثاء ٠٥ مايو ٢٠٢٦
٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش
المقاومة في جنوب لبنان: تدمير دبابات واستهداف مروحية لجيش الاحتلال
أعلن حزب الله، الثلاثاء، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك ردًا على خرق وقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الحدودية.

وفي بيانات متتالية صادرة عن المقاومة الإسلامية، أعلن حزب الله بأن عملياته بدأت ليل الاثنين عند الساعة 23:45، حيث تم استهداف دبابة "ميركافا" في بلدة البياضة بصاروخ موجه، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة واشتعال النيران فيها.

وتواصلت الهجمات بعد منتصف الليل، إذ استُهدف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في البلدة نفسها بالأسلحة الصاروخية. ومع ساعات الصباح، أعلن الحزب استهداف دبابة أخرى في بلدة القوزح باستخدام مسيّرة انقضاضية، إضافة إلى ضرب جرافات عسكرية من طراز "D9" وآليات دعم في مناطق رشاف ودير سريان.

كما شملت العمليات استهداف آليات أثناء محاولتها سحب معدات متضررة، إلى جانب قصف تجمعات عسكرية بصليات صاروخية وقذائف مدفعية في عدة نقاط، أبرزها البياضة، خلّة الراج، وعدشيت القصير.

وفي تطور لافت، أعلن الحزب عند الساعة 13:35 استهداف مروحية إسرائيلية في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض-جو، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

وامتدت الهجمات حتى ساعات بعد الظهر، حيث أعلن استهداف مربض مدفعية مستحدث في بلدة رب ثلاثين باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية، إلى جانب قصف تجمعات وآليات إسرائيلية في أكثر من موقع.

نازحو جنوب لبنان يؤكدون على المقاومة رغم قسوة الإيواء والتشريد

الجيش الإسرائيلي يواجه مأزقا استراتيجيا ومعادلة معقدة في جبهة جنوب لبنان

نبيه بري: لا مفاوضات مع "إسرائيل" قبل وقف الحرب

مشروع "الحرية" والحرب الخفية

بلغة الميدان وبموجب علم التفاوض

الحرس الثوري يحذر من انحراف السفن عن الممر الآمن الذي أعلنته ايران لعبور مضيق هرمز

