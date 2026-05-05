الموقف الإيراني يأتي هادئا حازما: خط أحمر لم تتغير مقاساته منذ بداية الحرب، لن يمر أحد إلا بشروطنا ووفق مساراتنا وقواعدنا.

كرة النار تتدحرج بسرعة قريبا من خطوط النار بين مساري الميدان والمفاوضات..

ترامب إنساني يريد أن يقول نحن بأسطولنا الكبير نضغط وهو لم يخفي رغبته باتفاق لأن اللعبة بالنار في مضيق ضيق لا شك عالي الكلفة، في هرمز لم تعلق السفن فقط ، حتى ترامب أصبح سجينا في عنق الزجاجة هذه التي لا تفارق حتى أحلامه..

وحول موضوع هرمز والمعادلات الجديدة وما يريده ترامب وسط مواقفه المتناقضة تحدث الخبير الاستراتيجي محمد الزاكي معتبرا أن ترامب يبحث عن صورة نصر له حيث أنه أصبح مهزوما في كل أهدافه التي رسمها للحرب.

