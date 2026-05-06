روبيو يدعي: الولايات المتحدة لا تسعى إلى زعزعة استقرار الوضع حول تايوان

وأعرب الوزير روبيو عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش قضية تايوان مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للصين المقررة في الفترة من 14 إلى 15 مايو.

وقال روبيو: "كما تعلمون، ننطلق من حقيقة أن الصين تتفهم موقفنا من هذه القضية، ونحن نتفهم موقفهم".

وأضاف: "أعتقد أن كلا الجانبين يدركان أنه ليس من مصلحة أي منهما زعزعة استقرار ذلك الجزء من العالم. لا نريد أي أحداث مزعزعة للاستقرار في تايوان أو في أي مكان آخر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

يتم حكم تايوان من قبل إدارتها الخاصة منذ عام 1949، عندما لجأت إليها فلول حزب الكومينتانغ، بقيادة تشيانغ كاي شيك (1887-1975)، بعد هزيمتهم في الحرب الأهلية الصينية.

وتعتبر بكين تايوان مقاطعة تابعة لجمهورية الصين الشعبية. وقد قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان عام 1979 وأقامت علاقات مع جمهورية الصين الشعبية.

بينما تُعلن واشنطن اعترافها بسياسة "الصين الواحدة"، إلا أنها تُحافظ في الوقت نفسه على اتصالات مع إدارة تايبيه.

وتُعدّ الولايات المتحدة المورّد الرئيسي للأسلحة إلى تايوان. ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فقد تجاوزت القيمة الإجمالية للإمدادات العسكرية الأمريكية إلى الجزيرة خلال السنوات القليلة الماضية 70 مليار دولار. وقد وعدت الإدارة الأمريكية الحالية في واشنطن بتسريع وتيرة تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تايوان.