"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

بعد فشله في تحقیق اي انجاز عسكري...ترامب یتراجع عن عملية ما يسمى "مشروع الحرية"

يتراجع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ويعلن بشكل رسمي عن التعليق المؤقت لمشروع ما يسمى "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، وذلك بعد المواقف الحازمة والتحذيرات الإيرانية وفشل الولايات المتحدة في تحقيق اي انجاز عسكري.

وجاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال" ادعى فيه: "بناء على طلب باكستان ودول أخرى، وبالنظر إلى النجاح العسكري الكبير الذي حققناه خلال الحملة ضد دولة إيران، وكذلك إلى حقيقة أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، فقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه، بينما سيظل الحصار مفروضا بكامل قوته وتأثيره، سيتم تعليق 'مشروع الحرية' (حركة السفن عبر مضيق هرمز) لفترة قصيرة من الوقت، وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق ما يسمى "مشروع الحرية" في 4 مايو، والذي شهد خلاله الجيش الأمريكي اشتباكات مع الحرس الثوري الإيراني.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن إحراز "تقدم" في المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان، محذرا في الوقت نفسه واشنطن من الانجراف إلى "الفوضى" بفعل جهات "ذات نوايا سيئة".

