الهلال الأحمر الإيراني: المحكمة الدولية اعتمدت 35 وثيقة عن انتهاكات الحرب

الأربعاء ٠٦ مايو ٢٠٢٦
١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش
الهلال الأحمر الإيراني: المحكمة الدولية اعتمدت 35 وثيقة عن انتهاكات الحرب
أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، أن محكمة الجنايات الدولية اعتمدت 35 وثيقة تتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي خلال الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأوضح كوليوند في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أنه طلب من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إدانة الهجمات على الهلال الأحمر خلال زيارتها لطهران، فردت بأنها "مستقلة". وأضاف أنه كرر المطالبة بقوة، ما دفعها لاحقاً إلى إرسال رسالة رسمية أعربت فيها عن دعمها الكامل لجمعية الهلال الأحمر الإيراني وأدانت الهجمات على المراكز الإغاثية والمدنيين.

ولفت رئيس الجمعية إلى أن إنجازاً آخر تحقق حين صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تلقيه الرسالة رقم 20، علناً بأنه لا يعترف بدولة تُسمى "إسرائيل".

كما ذكر كوليوند أن السفينة "توسكا" التي جرى احتجازها بشكل غير قانوني كانت تحمل أموالاً ومواد أولية لإنتاج مستلزمات غسيل الكلى وسلعاً حيوية للهلال الأحمر، وطالب بالإفراج عنها وعن طاقمها، مؤكداً ان من واجب الصليب الأحمر المساعدة في ذلك، وقد تم بالفعل الإفراج عنها.

