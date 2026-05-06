تفاصيل تكشف لأول مرة عن حجم الخسائر الأمريكية والإسرائيلية في الحرب على إيران

اعتراف أمريكي لأول مرة عن حجم الخسائر الأمريكية والإسرائيلية في الحرب مع إيران، يكشف عن تفاصيل جديدة حيث اعترفت الوسائل الإعلامية الأمريكية عن تضرر ما لا يقل عن 16 موقعا عسكريا أمريكيا جراء الرد الإيراني وهو ما يمثل غالبية القواعد والنقاط العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الاوسط.

وتشمل الأضرار أحداثا بالغة الأهمية من بينها أنظمة دفاع جوي متطورة ومنشآت لوجستية حساسة ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وكلفته المتصاعدة.

ويستند التحقيق الى صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو توثق حجم الدمار...

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...