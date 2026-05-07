المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها

وقال بقائي، بعد لقائه بأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم: "بغض النظر عن النقاشات السياسية والقضايا المتعلقة بالمحادثات، فإن حكومة الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها وفقًا للوائح. كل شيء يسير على ما يُرام، ونحن نُركّز حاليًا على الرياضة".

وفيما يتعلق بعراقيل الحكومة الأمريكية، قال: "لا تربطنا علاقات دبلوماسية مع اميركا، لكن مكتبنا في واشنطن على استعداد لتقديم المساعدة. هذه قضية وطنية، وبغض النظر عن الآراء السياسية، يسعى كل من ينبض قلبه لإيران إلى دعم الرياضة في البلاد. ونأمل أن تُشكّل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم فرصةً لترسيخ تلاحم الشعب".

وفيما يتعلق برد فعل رئيس الاتحاد الوطني الايراني لكرة القدم مهدي تاج على رفضه التحدث مع رئيس الوزراء الكندي، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "كان سلوك تاج رياضيًا وممتازًا للغاية".